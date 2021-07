'Passeggiando all’imbrunire' al Parco Zoo Punta Verde diventa formato famiglia

“Passeggiando all’imbrunire” si allarga e diventa anche formato famiglia: è la nuova proposta del Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro che offre la possibilità a genitori con bambini dai 5 agli 11 anni di vivere l’entusiasmante esperienza di passeggiare all’interno del Parco nelle ore serali - prima del tramonto - e ammirare da vicino, in tranquillità e in totale silenzio, gli animali più carismatici presenti all’interno della struttura lignanese: dal leopardo delle nevi, a puma, linci, gli abitanti della foresta e altri ancora. Dopo il sold-out del primo appuntamento il prossimo è fissato per giovedì 5 agosto alle ore 20.00. Venerdì 6 agosto invece, l’appuntamento è riservato agli adulti e over 12 anni.



“Abbiamo pensato di allargare la possibilità di fare questa esperienza anche alle famiglie con bambini – afferma il direttore del Parco Maria Rodeano -. Accompagnati dalle nostre guide si va alla scoperta di una delle aree più suggestive e nascoste dello Zoo mentre i bambini assieme alla famiglia vengono coinvolti con enigmi e quiz curiosi sugli animali che andranno ad incontrare lungo il loro percorso. La visita allo Zoo è sempre un’esperienza unica - assicura Maria Rodeano - ogni volta è diversa perché lo Zoo è dinamico e vivo; e ci teniamo a far sapere che ogni visita può essere arricchita da momenti indimenticabili che contribuiscono anche a salvaguardare la Natura”.



per garantire un futuro alla Natura e proteggere questi animali spesso minacciati.Per maggiori info e prenotazioni telefonare allo 0431 428775 oppure collegarsi al sito