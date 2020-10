'Per i rimborsi mensa non serviva la marca da bollo'

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per chiedere il rimborso dei costi del servizio mensa comunale non usufruito causa emergenza Covid bastava una domanda in carta semplice, senza la marca da bollo da 16 euro, invece, il Comune di Fiume Veneto ha richiesto espressamente sul modulo. "Già durante la commissione finanze avevamo contestato questa scelta - sottolineano i capigruppo Annalisa Parpinelli di Fiume Futura e Loris Padoani del Pd – e i fatti ci hanno dato ragione".

Per fare chiarezza sulla questione, che risultava anche incoerente con il rimborso del servizio scuolabus dove, invece, la marca da bollo non era richiesta, è stato formulato da un genitore un "interpello" ordinario all'Agenzia delle Entrate. "Si tratta di una richiesta per ottenere un chiarimento interpretativo e, quindi, sapere con certezza se, in base alla normativa vigente, era corretta l'indicazione del Comune di Fiume Veneto che riteneva dovuto il pagamento dell'imposta di bollo o se la richiesta di rimborso dei costi di refezione scolastica comunale non utilizzata dovesse considerarsi atto esente da imposta, in quanto relativo alla frequenza della scuola dell'obbligo".

"Secondo la Direzione Agenzia Entrate non solo non serviva la marca da bollo - continua Parpinelli - ma ha anche sottolineato che è stata l'emergenza covid-19 ad imporre l'assunzione immediata di iniziative a carattere straordinario e urgente, tra cui la chiusura delle scuole e la sospensione dei servizi comunali connessi".

"Vale a dire – conclude Padoani - che la chiusura delle scuole e la mancata erogazione dei connessi servizi comunali è avvenuta a causa di una situazione di grave emergenza, e quindi il Sindaco avrebbe dovuto disporre i rimborsi dovuti cercando di semplificare la vita ai cittadini, già provati dalla pandemia. Purtroppo la Giunta non ci ha ascoltati - continuano Parpinelli e Padoani - e ha inutilmente vessato le famiglie. In momenti difficili come questi prima di chiedere 16 euro valeva la pena verificare bene se erano proprio dovuti. In altri comuni come Roveredo e Azzano Decimo è bastata la carta semplice e si accettavano le richieste di rimborso via mail. Ci auguriamo che la Giunta la smetta con i formalismi inutili e aumenti la capacità di confrontarsi. Chi non ascolta e tira dritto poi alla fine sbaglia. E il conto lo pagano i cittadini."