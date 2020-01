'Per non dimenticare', reading con gli studenti di Romans e Villesse

In occasione della Giornata della Memoria, gli Assessorati alla Cultura ed all'Istruzione dei Comuni di Romans e Villesse propongono, per mercoledì 22 gennaio al Centro culturale Casa Candussi Pasiani, con inizio alle 9.30, un reading dal titolo "Per non dimenticare" che coinvolgerà le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e quinte della primaria.



E' un piccolo spettacolo, già messo in iscena per più di 60 scuole ed oltre 500 studenti, in Veneto, Emilia e Lombardia, e proposto dal "Teatro del Vento" di Bergamo, dove si alternano letture, racconti e riflessioni.



Viene presentato il tema dello sterminio degli ebrei in Europa con la lettura dell'introduzione del libro "I bottoni del signor Montefiore", proseguendo con la narrazione teatrale della fiaba di tradizione yddish "La ragazza intelligente" che offre la possibilità di capire come, con semplicità ed efficacia, si esprimesse la cultura di comunità colte e laboriose che sono state cancellate dall'odio.



La seconda parte dell'incontro si sivluppa con un brano tratto dalla testimonianza di Liliana Segre, recentemente nominata senatrice a vitga, nel volume "Come una rana d'inverno" e si conclude con le parole, scritte settanta anni fa, da Vasilj Grossman, corrispondente di guerra che, per primo, raggiunse il campo di sterminio di Treblinka con le truppe di liberazione.