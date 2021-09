'Per un domani sostenibile' fa tappa a Cividale

Contribuire a promuovere la collaborazione tra cittadini e istituzioni per uno sviluppo sostenibile del territorio. È l’obiettivo dei 18 incontri pubblici in programma da settembre a novembre a Udine, Cividale del Friuli, Gorizia e Tolmezzo, organizzati dall’Ateneo friulano sotto il titolo “Per un domani sostenibile. Un patto per lo sviluppo del territorio”. Protagonisti degli incontri dedicati alla sostenibilità declinata nel vivere quotidiano saranno i docenti dell’Università di Udine e qualificati esperti della società civile. Gli eventi costituiscono un primo ciclo di appuntamenti sullo sviluppo sostenibile, frutto degli accordi fra l’Ateneo e i Comuni.

A Cividale del Friuli sono previsti cinque incontri. Mercoledì 8 settembre, alle 17, a Villa De Claricini, il tema “Le api: campionesse di sostenibilità, esempio di cooperazione” sarà affrontato da Francesco Nazzi, del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (Di4a).

Mercoledì 15 settembre, alle 18, sempre a Villa De Claricini, incontro intitolato “Gli ecomusei: una pratica territoriale sostenibile. Esperienze e progettualità” con Mauro Pascolini e Andrea Guaran del dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill).

Gli stessi relatori, sabato 16 ottobre, alle 18, nel Monastero di Santa Maria in Valle (in caso di maltempo presso la Somsi), discuteranno di “Percorsi sostenibili: dagli obiettivi ai luoghi. 17 proposte tra arte, ambiente, cultura e società”.

Sabato 23 ottobre, alle 17, ancora nel Monastero di Santa Maria in Valle (in caso di maltempo presso la Somsi), si parlerà di “Sostenibilità, valorizzazione e turismo archeologico in Friuli” con Matteo Cadario e Simonetta Minguzzi, del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium).

Mercoledì 27 ottobre, alle 17, nell’ex Caserma Francescatto, incontro intitolato “Rigenerazione urbana: due o tre cose che so di lei”. Relatore Giovanni La Varra, del Dipartimento politecnico di Ingegneria e Architettura (Dpia) e Barreca&La Varra.