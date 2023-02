'Percorsi Its, opportunità da promuovere'

"Il sistema degli Istituti tecnologici superiori (Its) è un valido strumento che abbiamo a disposizione per mantenere sul territorio gli studenti diplomati e combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile. Si tratta purtroppo di un'opportunità ancora poco conosciuta, come dimostrano i dati dell'osservatorio Swg secondo cui solamente il 14 percento degli studenti e il 22 percento dei genitori è a conoscenza del sistema Its, mentre solo il 6 percento dei ragazzi ha considerato la possibilità di iscriversi a uno dei percorsi proposti. C'è molta strada da fare e diventa cruciale rendere noto che il Friuli Venezia Giulia conta su laboratori e strumenti all'avanguardia".

E' la riflessione condivisa oggi dall'assessore regionale alla Formazione e all'Istruzione Alessia Rosolen nel corso della videoconferenza di presentazione del sistema Its del Friuli Venezia Giulia, organizzata dall'Ufficio scolastico regionale (Usr) e rivolta a dirigenti scolastici e referenti per l'orientamento delle scuole secondarie di secondo grado della regione.

Il Sistema Its Academy del Friuli Venezia Giulia è nato nel 2011 e ha diplomato in questi anni oltre 2.000 ragazzi. Nell'anno scolastico in corso sono attivi 41 corsi tra primo e secondo anno, con 977 studenti frequentanti. Su un totale di 128 Its presenti in Italia, sono 4 le Fondazioni Ita Academy accreditate a erogare questo filone di formazione in Friuli Venezia Giulia: gli indirizzi proposti sono "Nuove tecnologie per il made in Italy" (istituzione scolastica di riferimento è l'istituto Malignani di Udine), "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico (istituto Kennedy di Pordenone), "Nuove tecnologie della vita" (istituto Volta di Trieste) e "Accademia nautica dell'Adriatico nell'area mobilità sostenibile" (Isis nautico Galvani di Trieste).

"L'Amministrazione regionale - ha sottolineato Rosolen - ritiene necessario e di vitale importanza promuovere e sviluppare sul territorio regionale un'offerta articolata di formazione tecnica superiore, perché la stessa può sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale, contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale (che nel nostro paese è meno presente rispetto agli altri paesi europei) e rispondere a quanto ci chiede l'Unione europea in termini di qualificazione delle competenze delle persone che educhiamo. La Regione con il suo impegno sta contribuendo a portare il sistema Its ai vertici nazionali; a questo è fondamentale affiancare l'intervento di insegnanti e referenti per l'orientamento per far conoscere queste opportunità, che possono aprire la strada a un inserimento lavorativo di successo con l'acquisizione di competenze e certificazioni di valore internazionale".

Durante l'incontro odierno, aperto dall'intervento della direttrice generale dell'Usr del Friuli Venezia Giulia Daniela Beltrame, sono stati illustrati gli interventi parte del Governo nazionale con l'obiettivo di aumentare l'attrattività del sistema Its. Supera il miliardo e mezzo di euro la dotazione messa a disposizione dal Pnrr per la creazione di nuovi percorsi e il miglioramento dell'offerta formativa.