Al via, a Tavagnacco, un nuovo ciclo di incontri aperti al pubblico dal titolo "Pillole in Rete, il valore e il prestigio della Comunità". Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Consiliare E. Feruglio, in Municipio a Feletto Umberto, ma potranno anche essere seguiti online in diretta Facebook. Gli appuntamenti si svolgeranno il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00, dall'11 maggio all'8 giugno 2022.



Il progetto si propone di rinforzare ulteriormente la rete che vede coinvolte diverse realtà associative del territorio (e non) che, a vario titolo, offrono spazi, luoghi e occasioni per sviluppare progetti sociali, di solidarietà e/o inclusione rivolti soprattutto alle persone più fragili, ai giovani e agli anziani.



Il calendario degli incontri

Mercoledì 11 maggio 18.00 - 19.00

Saluti:

Lirutti Moreno, Sindaco Comune di Tavagnacco

Intervengono:

Consumatori Attivi FVG

Il post Covid tra isolamento e socializzazione



ASD Run LabBenessere in movimentoAssociazione Arum UdineProgetti, sogni e relazioni per la salute mentaleMercoledì 18 maggio 18.00 - 19.00SalutiSpinelli Alessandro, Assessore Politiche Sociali e Politiche dello SportIntervengonoASD Deportivo Junior TavagnaccoImparare la solidarietà attraverso lo SportProgettoautismo FVG Onlus Tavagnacco#Scoppiamolabolla. L’impossibile diventa possibileMercoledì 25 maggio 18.00 - 19.00SalutiDel Fabbro Giulia, Assessore Politiche GiovaniliIntervengonoAssociazione Alzheimer CodroipoSostegno alle famigliePotrebbe capitare a tutti. L’importanza della ComunitàConsumatori Attivi FVGLa progettualità della socializzazioneMercoledì 8 giugno 18.00 - 19.00SalutiSpinelli Alessandro, Assessore Politiche Socialie Politiche dello SportIntervengonoZio Pino Baskin Udine A.S.D.Baskin? Lo Sport per tutti!ASD Run Lab UdineIl rafforzamento fisico naturaleAssociazione Progetto Dina Scalise - OdVInvecchiamento attivo: l’importanza del dialogo intergenerazionaleTutti gli incontri sono trasmessi in diretta sulla pagina facebook di Consumatori Attivi oppure sulle pagine social delle associazioni partecipanti.