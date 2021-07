'Pordenone, il Comando 21', donati seimila euro

Si è conclusa, con il versamento del ricavato, pari a seimila euro, l’iniziativa del Calendario 2021 dei Vigili del Fuoco di Pordenone, presentato il 4 dicembre in occasione della ricorrenza di Santa Barbara. Il lunario dei pompieri, come consuetudine da diversi anni, è stato realizzato dall’Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone in collaborazione con il Comando Provinciale e con il supporto dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ed è stato proposto a offerta libera per la raccolta di fondi da devolvere in beneficienza.

Il filo conduttore di questa edizione calendario è stato il numero 21, che identifica non solo il 21esimo anno di questo terzo millennio, ma anche l’identificativo assegnato al Comando di Pordenone, un numero ereditato assieme al labaro dal Comando provinciale di Fiume, l’attuale Rijeka, in Croazia. Le immagini accompagnano e raccontano attraverso i mesi la storia dei vigili del fuoco della destra Tagliamento, dagli anni 40 ai giorni nostri, che quotidianamente prestano aiuto di quanti si trovano in difficoltà.

Nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19 il ricavato del calendario e di altre iniziative attivate dall’Associazione è stato, appunto, di seimila euro, devoluti integralmente a favore di Dynamo Camp e della locale Sezione dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

L’Associazione, da sempre attiva nel Sociale, desidera ringraziare chiunque abbia, a qualsiasi titolo, aiutato a raggiungere questo risultato.