'Porta a porta' a Udine, Legambiente incontra il Comune

Legambiente, come riportato in una nota dell’associazione, ha incontrato il Sindaco Fontanini e l’Assessore all’ambiente Olivotto, per fare il punto sul progetto di raccolta dei rifiuti “porta a porta”. L’associazione, recentemente, è stata critica sulle scelte dell’Amministrazione riguardo ad alcuni temi di governo della città quali la mobilità, la pianificazione e la gestione del verde, la gestione dei migranti, e anche su alcune posizioni assunte dal Sindaco che hanno fatto eco alle dichiarazioni del Presidente regionale Fedriga a proposito degli “ambientalisti folli”, causa dei disastri della tempesta Vaia. Condivide però il progetto di raccolta la cui attuazione garantirà migliori risultati sotto il profilo quantitativo con una riduzione dei rifiuti prodotti, qualitativo con un miglioramento dei rifiuti conferiti e ridurrà i costi del servizio. Il sistema ormai è consolidato sia nel Triveneto in molte città di pari o di più grandi dimensioni di Udine sia nei centri di minori dimensioni, come l’esperienza in molti comuni friulani, e non solo, ormai da tempo insegna. Legambiente, che ha proposto alcune iniziative all’interno del piano di comunicazione che il Comune ha presentato in risposta al bando CONAI, ha sottolineato al Sindaco la necessità di mantenere l’impegno preso dall’Amministrazione sul versante della prevenzione con l’allestimento di un Centro di riuso dei beni, che riutilizzi una struttura dismessa e riduca così il flusso di mobili, oggettistica,… riusabili, nei due Centri di raccolta.