'R-Estate con la scienza' all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Dopo la chiusura per il Covid-19 l'Immaginario Scientifico di Pordenone riapre, ma esclusivamente per i bambini dei centri estivi, che prenderanno il via il 22 giugno.



Scienza, natura, divertimento e sicurezza: queste sono le parole chiave per i centri estivi “R-Estate di scienza”. Sono rivolti ai bambini da 6 a 11 anni, e si svolgeranno fino alla fine di luglio, da lunedì a venerdì, dalle 8.00-8.30 alle 16.00-16.30.



L’Immaginario Scientifico di Pordenone si trova in un ampio e luminoso edificio dell’ex Cotonificio di Torre, immerso nel verde, nella zona delle risorgive del Noncello. È quindi possibile fare attività all'aperto, fra le zone verdi circorstanti e i gazebo appositamente allestiti.



Tra laboratori sperimentali, giochi scientifici e dimostrazioni tematiche interattive e sorprendenti vengono affrontate in modo ludico e coinvolgente la fisica, la chimica, la biologia e la geologia. Si scopre così come la natura utilizzi i suoi quattro elementi (terra, aria acqua e fuoco) come super poteri per dare vita ad animali da record, piante invincibili e oggetti cosmici.



Nel corso della giornata si alternano attività didattiche e momenti ludici, e costruzioni di oggetti personalizzati, utili per avvicinarsi a semplici principi scientifici. Sono inoltre previsti momenti dedicati ai compiti delle vacanze, con l'assistenza del personale specializzato dell'Immaginario Scientifico.L'approccio utilizzato è quello dell’apprendimento non formale, di cui da anni l’Immaginario Scientifico si occupa: attività che permettono di "imparare facendo", in modo spontaneo e naturale, enfatizzando la partecipazione attiva e la libertà di esprimere le proprie opinioni.In questo periodo la priorità assoluta è la totale sicurezza dei bambini e di tutto il personale. Per questo motivo è possibile accogliere un numero limitato di bambini per ogni settimana, divisi per piccoli gruppi, con orari di entrata e di uscita scaglionati. Per una maggiore sicurezza le attività vengono svolte sempre dagli stessi operatori. Sempre per la sicurezza inoltre, è stato deciso di non aprire il science centre al pubblico per questo periodo, ma di riservarlo totalmente ai bambini dei centri estivi.Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sitoPer maggiori informazioni: 0434 542455