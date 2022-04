'Resistere - Pedalare - Resistere' a Codroipo

In collaborazione con la Sezione Vincenzo Pramparo dell'Anpi del Codroipese, celebriamo la Festa della Liberazione con la manifestazione "Resistere - Pedalare - Resistere" promossa dalla FIAB nazionale con una pedalata e una commemorazione itinerante nei luoghi che ricordano il sacrificio dei Partigiani caduti in alcune località del Medio Friuli.

In allegato il programma completo dell'ANPI Codroipese con le manifestazioni di domenica 24 aprile.



E' necessaria la prenotazione entro venerdì 29 aprile per partecipare al pranzo in trattoria.