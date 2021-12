'Ripartire dalla cura' la lettera di Natale dei preti del Fvg e del Veneto

Anche quest’anno, come tradizone, sarà presentata ufficialmente e divulgata la “Lettera di Natale”, dallo scorso anno espressione di vissuti e riflessioni non solo di un gruppo di preti delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ma anche di altri religiosi e di gruppi di laici che vivono e operano sulle nostre terre e condividono tante vicende umane incontrate, con attenzione particolare a quelle segnate da povertà, marginalità e fatica di vivere.



La “Lettera di Natale” 2021, che riporta come titolo “Ripartire dalla cura”, è un invito rivolto dagli estensori a riprendere in mano quella parola decisiva per tentare di dare con concretezza a questa umanità un volto più umano.



Nell’affrontare i temi dirimenti del nostro tempo in rapporto alla festa del Natale che ci apprestiamo a vivere la Lettera trova spazio nel dare solidarietà ad alcune persone che, in un tempo ostile e sospettoso verso chi fa del bene, con lungimiranza evangelica si sono fatte “buoni samaritani” sulle strade del mondo che abitiamo.