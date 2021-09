'Salviamo il Parco Berzanti'

Il Comitato Verde di Quartiere, nato a gennaio 2021 per difendere il Parco Berzanti, area verde sita tra via Ramandolo e via Tolmezzo a Udine, invita tutta la cittadinanza a partecipare, sabato 18 settembre, alle 11, al presidio “Salviamo il parco”.

“L'incontro si terrà nell'area verde – fanno sapere gli organizzatori - per ribadire la contrarietà alla realizzazione di un parcheggio che sostituirebbe circa metà dell'attuale parco, facendo sparire un’ampia porzione di prato e probabilmente qualche albero. Il verde, infatti, non è solo un elemento che migliora la qualità della vita in ogni quartiere, ma è anche un patrimonio essenziale per tutta la collettività”.

“La raccolta di circa 600 firme online nei mesi scorsi non ha ottenuto alcun ripensamento da parte del Comune che, di recente, dopo un lungo silenzio sull'argomento, ha annunciato di aver approvato il progetto del parcheggio, ma non è ancora troppo tardi per fermarlo. Concorda con la volontà del Comune di acquisire nel proprio patrimonio l'intera area (oggi ancora parzialmente proprietà privata) e siamo favorevoli alla riqualificazione della strada, alla sistemazione dei marciapiedi, da ambo i lati della via, e all’eventuale realizzazione di parcheggi a spina di pesce anche in via Ramandolo, come già esistono sul lato di via Tolmezzo, ma vogliamo a tutti i costi difendere il verde, sia il prato sia gli alberi”, prosegue il Comitato Verde di Quartiere.

“Finora siamo rimasti inascoltati, ma speriamo ancora ci possa essere un dialogo con il Comune che consenta un percorso condiviso a beneficio della cittadinanza. Chi ci volesse contattare può scrivere all'indirizzo: verdediquartiere@gmail.com”.