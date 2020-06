'Salviamo viale Venezia', continua la battaglia

Continua la battaglia del Comitato 'Salviamo viale Venezia', contrario alla realizzazione delle nuova rotatoria udinese. "I lavori non possono affatto riprendere, visto che risultano pendenti ancora tre procedure di ricorso", suggerisce il gruppo spontaneo di cittadini, che invita l'amministrazione comunale "a non esultare a seguito del respingimento del ricorso presentato da due residenti". Attraverso la portavoce Irene Giurovich, il Comitato rileva che "Acegas, nel parere dell'11 ottobre 2019, chiede espressamente al Comune di sovrailluminare la rotatoria, in violazione della legge regionale n. 15 del 2007 e del quadro normativo europeo, come riportano i documenti già fatti pervenire alla Procura, che sta indagando per falsa attestazione di conformità. Tutto questo avallato dagli amministratori".

"Senza dimenticare le problematiche che questa realizzazione comporterà ai privati cittadini, che si troverano un dislivello di oltre mezzo metro per entrare in casa", prosegue il Comitato. "Facciamo presente che, prima di questa proposta, erano stati votati formalmente atti amministrativi in supporto ad altre soluzioni di rifacimento della viabilità di Viale Venezia, molto meno costosi del milione e mezzo circa che costeranno le tre rotonde”.

Infine, il Comitato ricorda che “i lavori del Piano Urbano Mobilità furono seguiti anche da alcuni portatori di interessi - tra i quali Italia Nostra e Legambiente - dei quali però rileviamo le scarsissime, praticamente nulle, prese di posizione in merito a un viale storico; tanto più gravi in quanto partecipanti ai lavori di stesura del Piano che prevedeva tutt'altro e non parlava affatto di rotonde che, magicamente, sono spuntate solo dopo le proposte di Lidl”.