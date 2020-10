Scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia compie 30 anni

Si è svolto oggi a Trieste il convegno "Il ruolo della diplomazia nel mondo globale" che ha celebrato il 30mo anniversario del corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (Sid) istituito a Gorizia nel 1990.

"Nel 1990, quando venne istituito il corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia, la nostra regione aveva un ruolo marginale, se non periferico, nell'assetto europeo - ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto all'incontro -. Oggi, a trent'anni di distanza, possiamo dire che il Friuli Venezia Giulia ha saputo conquistarsi nello scacchiere continentale una posizione baricentrica, sul piano culturale, scientifico ed economico".

Il governatore, ricordando il prestigio per la regione nell'ospitare un corso di laurea "che valorizza il profilo geopolitico del nostro territorio", ha sottolineato come a questa presenza si associa anche quella di importanti istituzioni scientifiche, le quali svolgono anch'esse un'attività diplomatica, attraverso una fitta serie di relazioni fondate sullo scambio di esperienze e di professionisti nel settore della ricerca e dell'innovazione.



Andando sull'attualità, Fedriga ha osservato come anche in questa fase pandemica il ruolo della diplomazia si stia rivelando essenziale "per favorire la collaborazione tra gli stati, soprattutto in un ambito cruciale come quello dell'approvvigionamento delle strumentazioni mediche e dei dispositivi di protezione sanitaria".

Infine, ringraziando il segretario generale del Ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, per la sua partecipazione al convegno, il governatore ha ribadito la vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia, riconosciuta formalmente dal suo Statuto e rafforzata dall'essere sempre più centrale nel panorama europeo.