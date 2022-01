'Scuole, a Gorizia cantieri per 11 milioni'

“Nell’ultima seduta dell’anno abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola primaria Giuseppe Ungaretti di via Cipriani. Si tratta di un intervento che costerà due milioni e 120mila euro e sarà realizzato in due fasi, attraverso le quali si procederà al completo adeguamento sismico del fabbricato esistente”, annuncia il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

“Con questo intervento si aggiunge un altro tassello al miglioramento della rete delle strutture scolastiche cittadine per le quali, solamente nel 2021, abbiamo effettuato investimenti per circa 11 milioni. Complessivamente, dal 2017 sono stati finanziati interventi per circa 18 milioni di euro, buona parte già realizzati”.

“I progetti – continua Ziberna - hanno interessato o interessano tutti i livelli, dalle materne alle elementari, fino alle medie. Gran parte dei progetti riguarda l’adeguamento sismico e si può senz’altro sostenere che la rete scolastica goriziana è interessata a 360 gradi da questo tipo di programmazione”.

Fra le opere più significative previste quella riguardante l’edificio scolastico di via Romana, con 2,4 milioni di euro, la scuola Ferretti di via Zara, con 1,45 milioni, la media Locchi di largo Culiat, con 1,5 milioni, l’asilo Incantatempo di viale Virgilio e l’elementare Oton Zupancic di via Brolo.

Senza dimenticare l’adeguamento sismico dell’ex De Amicis di Lucinico, destinata a diventare scuola serbatoio per ospitare attività di altri edifici nel momento in cui questi siano oggetto di lavori.

“La manutenzione continua nelle scuole è fondamentale perché i bambini e gli operatori devono poter vivere in ambienti sicuri, ma anche accoglienti, perché si tratta di spazi di grande importanza, dove si trascorrono tante ore ogni giorno e dove si formano i cittadini del domani. Anche attraverso il miglioramento delle scuole si investe nel futuro delle giovani generazioni e delle famiglie. Ovvero sul futuro della nostra società”, conclude il sindaco Ziberna.