'Si può fare' anche in Friuli Venezia Giulia

Per i ragazzi tra i 16 e i 30 anni con un sogno da realizzare per migliorare la propria città, si può partecipare al progetto Si può fare - Giovani per le comunità locali. I ragazzi possono proporre la propria idea per la rigenerazione di spazi pubblici attraverso il volontariato e la cittadinanza attiva.

150 ragazze e ragazzi saranno selezionati per realizzare iniziative culturali, artistiche e sociali, con lo scopo di rianimare spazi a vocazione pubblica, e favorire iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della propria comunità.



Il progetto viene realizzato in diverse Regioni italiane, tra cui anche il Friuli Venezia Giulia. Per presentare il progetto per il Friuli Venezia Giulia a questo form: https://www.cantieregiovani.org/sipuofare/sipuofare-friuli/.



I progetti vincitori riceveranno un contributo, oltre che l’accompagnamento e il tutoraggio nella realizzazione delle attività da parte delle organizzazioni non profit della regione di riferimento.

Tutte le info qui: https://www.cantieregiovani.org/sipuofare/