'Terzo Settore, un valore aggiunto per il Fvg'

"Il Friuli Venezia Giulia è sempre stato all'avanguardia nel campo del volontariato e la Regione vuole proseguire il lavoro importante fatto fino ad oggi, implementando le esperienze positive sviluppate nel terzo settore con il coinvolgimento di tutte le realtà operanti sul territorio". È questo il messaggio lanciato dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante l'incontro di questo pomeriggio con i portavoce del Forum del Terzo settore Paolo Zenarolla, Nicola Fadel e Paolo Felice, che hanno espresso la propria volontà di dialogo costruttivo e di collaborazione con la Regione.

"Il sistema del terzo settore non deve avere steccati, quindi tutte le realtà che ne sono rappresentative devono trovare una corretta interlocuzione con le istituzioni, a partire dalla Regione, di modo che il sistema faccia tesoro dell'esperienza maturata finora in un contesto di massima partecipazione inclusiva - ha precisato il vicegovernatore -. È questo il senso della delibera approvata dalla Giunta regionale a febbraio di quest'anno".

Riccardi ha sottolineato che "l'esperienza pandemica ci ha insegnato a dare risposte alle esigenze dei cittadini favorendo un principio di prossimità, con azioni distribuite sul territorio sulla base delle sue necessità. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale la funzione di coordinamento, di definizione delle linee guida e di sintesi svolto dalla Regione".

Illustrando i principi sui quali si strutturerà la legge di riforma del comparto, il vicegovernatore ha spiegato che "attraverso un'adeguata rappresentanza e tramite un modello di gestione che sia il più accessibile possibile il Terzo settore dialogherà in maniera ancora più fattiva con la Regione e potrà concentrare le forze sul rafforzamento del proprio ruolo in Friuli Venezia Giulia e sullo sviluppo di buone pratiche condivise, le quali troveranno una declinazione all'interno del percorso che verrà tracciato con il provvedimento normativo in via di definizione da parte della Giunta".