'The infinite resource', on line il primo episodio di Tech Stories

Tecnologie che stanno nel palmo di una mano, pronte per lo spazio. Nuove potenzialità per le telecomunicazioni. Un esperimento nato per gioco che è diventato una startup tecnologica. Sono questi i temi al centro del primo episodio della serie video TECH STORIES, cinque micro-metraggi su tecnologia e scienza realizzati da Area Science Park in collaborazione con APZmedia.



Le telecomunicazioni sono uno dei settori più importanti del XXI secolo. I satelliti miniaturizzati nascono per rispondere a un’esigenza: sviluppare soluzioni tecnologiche per rendere l’accesso allo spazio più rapido ed economico. Diversi i loro campi di applicazione, per esempio nelle telecomunicazioni e nel monitoraggio dell’ambiente. La sfida è quella di progettare sistemi ad alte prestazioni in grado di trasmettere dati a velocità molto elevate. Quella dei nanosatelliti è una nicchia di mercato in fortissima espansione: nei prossimi anni ne saranno lanciati nello spazio migliaia.



Protagonista dell’episodio THE INFINITE RESOURCE (video) è Anna Gregorio, Fisico dell’Università di Trieste e cofondatrice della startup innovativa Picosats.



Tech Stories esplora i percorsi che conducono gli innovatori verso nuovi sviluppi scientifici e tecnologici, li elabora attraverso il loro sguardo, narrando le trasformazioni uniche che hanno saputo attivare. Sulla propria vita e sulla vita degli altri.



THE TASTE OF LIFE è il titolo del secondo episodio, ricerche che migliorano la vita di chi ha esigenze nutrizionali speciali. Un viaggio alla scoperta del legame tra alimentazione, ambiente e biodiversità.



Il terzo è HIDDEN SHAPES e parla delle dorme complesse del nostro corpo e della possibilità di ricostruirle in 3D con le stesse caratteristiche meccaniche, per esempio facilitare il lavoro dei chirurghi.



THE LIGHT OF TOMORROW, quarto episodio, ci porta nel mondo delle potentissime sorgenti di luce che consentono studi alle frontiere della tecnologia per spingersi oltre i confini delle nostre conoscenze. È anche da qui che nascono nuove applicazioni capaci di entrare nelle nostre vite, cambiandole.



L’ultimo episodio, HUMAN TECHNOLOGY, racconta di come la saggezza dell’agricoltore possa trovare un’estensione nell’abbraccio tra tecnologia, uomo e ambiente, oggi possibile grazie a dispositivi IoT per il mondo agricolo.