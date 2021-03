'The source of life' celebra l'acqua nella sua giornata

Dalla sorgente fino al nostro rubinetto, le reti idriche sono fatte di filtri, potabilizzatori, tubi, sistemi di pompaggio. L'acqua ci collega con la natura nel tempo e nello spazio, le opere di oggi saranno utili per 30-40 anni. Lo stato dei tubi, le perdite, gli utenti particolari, per esempio i pompieri, creano perturbazioni sulla rete. Anche l’evoluzione del tessuto urbano e demografico ha un impatto nel lungo termine e lo stesso vale per il sistema fognario e la sua gestione. La rete deve avere una resilienza a queste variabili.



Nella giornata mondiale dell’acqua, di tutto questo ci parla “The source of life”, il nuovo episodio di Tech Stories di Area Science Park. Si tratta di un tema fondamentale anche perché, a causa dei cambiamenti climatici, sarà sempre più cruciale preservare dallo spreco una risorsa così preziosa.