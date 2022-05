'Tiere e libertât', il Cirf ricorda Giovanni Minut

Una delle personalità più interessanti e per certi versi meno conosciute del Novecento friulano è quella di Giovanni Minut, sindacalista, attivista politico, poeta, emigrante e imprenditore. Nato a Visco nel 1895, è stato uno dei protagonisti del “Biennio Rosso” nella Bassa Friulana, con i suoi infuocati comizi in lingua friulana. Espresse il suo impegno politico e sociale anche in una raccolta di poesie, “Rimis furlanis”, pubblicata a Gorizia nel 1921. Nel 1923 fu “libar di scugnî lâ”: emigrò in Argentina a causa dell'acuirsi delle violenze fasciste. Si spostò poi in Uruguay, dove visse sino al 1967.

A 55 anni dalla sua morte, nell'ambito della Setemane de Culture Furlane promossa dalla Società filologica friulana, il Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Università di Udine presenta un incontro dedicato proprio alla figura di quello che fu definito “il predicjadôr furlan” (o “il predicjadôr socialist”) e ai diversi contesti storici e sociali in cui si è trovato, dalle lotte contandine e operaie del Friuli alla nuova vita condotta in Sudamerica.

Su questi temi si confronteranno due studiosi che, seguendo la scia pinierista, negli anni Settanta del secolos corso, di Renato Jacumin per la parte storica e politica e di Renzo Faggin per quella letteraria, si sono occupati della figura di Minut: Ferruccio Tassin, tra l'altro curatore nel 2017 di una nuova edizione della raccolta “Rimis furlanis” pubblicata dalla Filologica, e Federico Snaidero, insegnante e storico, autore del volume “Giovanni Minut. Terra e libertà”.

L'incontro, coordinato da Marco Stolfo, collaboratore del Cirf e docente a contratto di Storia contemporanea e delle comunicazioni di massa nel Corso di laurea in Relazioni pubbliche dell'Università di Udine, si terrà nella Sala Florio di Palazzo Florio (Via Palladio 8, Udine) con inizio alle 17.30.

Per ulteriori informazioni: CIRF-UniUd, via Petracco 6, 33100 Udine; tel. 0432 556480; e-mail: cirf@uniud.it; www.cirf.uniud.it e www.facebook.com/UniUdparFurlan.