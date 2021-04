'Udine, centri estivi comunali quasi esauriti'

“Centri estivi comunali quasi esauriti il primo giorno d'iscrizione. Il Comune di Udine intervenga subito, aumentando i posti disponibili". Lo chiedono con un ordine del giorno al bilancio le consigliere comunali del Pd Eleonora Meloni e Cinzia Del Torre, dopo la segnalazione di numerosi genitori che non sono riusciti a iscrivere i propri figli il primo giorno di apertura delle prenotazioni.

"Questa mattina - continuano le consigliere dem- non solo i posti sono andati quasi tutti esauriti, ma di mezzo ci si è messo anche un blocco informatico che non ha consentito di finalizzare le iscrizioni. Oggi era soltanto il primo giorno di apertura, segnale di quanto il servizio sia di fondamentale importanza per le famiglie".

"I nostri ragazzi sono quelli che maggiormente risentono gli effetti del lockdown sulla propria condizione psico-fisica. Sono rimasti lontani dai banchi di scuola, non hanno potuto frequentare corsi e attività sportive. L'appuntamento di quest'anno con i centri estivi è, perciò, ancora più cruciale. Abbiamo la disponibilità economica per poter aumentare i posti a disposizione, eventualmente ricorrendo anche a convenzioni. Ma il servizio dobbiamo assolutamente ampliarlo" concludono Meloni e Del Torre.