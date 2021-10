Fa tappa a Trieste nei giorni della Barcolana, la più grande regata d’Europa, “Un mare di idee per le nostre acque” la campagna di Coop in partnership con LifeGate che per il 2021 ha l’obiettivo di installare in tutto il territorio nazionale 34 nuovi Seabin collocati, che si aggiungono ai 12 già posizionati nel 2020, nelle acque di mari, fiumi, laghi per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche.

Oggi, allo stand Coop di Piazza Unità d’Italia a Trieste, è stato presentato, con anche una dimostrazione del suo funzionamento, il terzo Seabin che sarà installato nelle acque triestine, alla presenza del presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, del Presidente di Coop Italia, Marco Pedroni, e dei due testimonial della campagna: l’esploratore e divulgatore scientifico Alex Bellini e il navigatore in solitaria Ambrogio Beccaria.

Alla presentazione con dimostrazione del Seabin hanno partecipato anche i dieci membri dell’equipaggio dell’imbarcazione – che parteciperà alla Barcolana – completamente guidata dai dipendenti Coop, addetti al banco e alla vendita, dirigenti o responsabili del personale, capitanati dal navigatore Ambrogio Beccaria, primo italiano vincitore della Mini Transat. Con i due nuovi Seabin di Trieste sono complessivamente 39 i cestini “cattura rifiuti” installati grazie alla campagna “Un mare di idee per le nostre acque”, iniziata nel 2020.

Il Seabin, un cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, cattura i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua all'ora e necessita di interventi di svuotamento e pulizia.

Confermato infatti come partner scientifico LifeGate, Coop allarga il suo progetto e include tra i nuovi compagni la barca a vela “Anywave”, la prima ad aver istituito a bordo la figura del “RECO” Responsabile ecologico e ad aver stilato un Decalogo di comportamenti da cui non derogare sia in navigazione che nelle fasi di attracco nei porti. La barca è protagonista di alcune delle tappe dove via via sono posizionati i Seabin (in particolare Livorno, Sanremo, Brindisi, Portofino, Ancona, Trieste, Venezia) e ha una funzione di supporto educational aprendosi alle visite di soci, consumatori, scuole.

“Il responsabile ecologico detto RECO è una figura che abbiamo introdotto per la prima volta in Anywave – spiega Alberto Leghissa co armatore, skipper di Anywave - Un ruolo ricoperto dal co armatore Gino Becevello con l’incarico di controllare che la barca e l’equipaggio mantengano comportamenti ecologicamente corretti sia durante la fase degli acquisti per la cambusa e altro, in quella della navigazione che durante l’attracco e la sosta in porto. Nel Decalogo ci sono regole semplici apparentemente elementari ma che, se applicate, fanno la differenza come il navigare il più possibile a vela, usare prodotti per la pulizia biodegradabili al 100%, non usare stoviglie monouso, avvisare le autorità in caso di avvistamento di plastiche voluminose”. La figura del RECO, dopo la primogenitura di Anywave, diventerà tra l’altro altamente raccomandata per gli equipaggi che quest’anno parteciperanno alla “Barcolana”.

Mario Cifiello, Presidente di Coop Alleanza 3.0, ha dichiarato “L’impegno sul fronte della salvaguardia ambientale diventa ogni giorno più importante per costruire un passo alla volta, ma con agire deciso, un futuro in cui il clima, la biodiversità, i territori siano salvaguardati e protetti. Coop Alleanza 3.0 anche con la campagna “Un mare di idee per le nostre acque” dà il suo piccolo contributo in vista dei grandi obiettivi inerenti alla salvaguardia ambientale e si avvicina ancora di più alle istanze amiche dell’ambiente di tantissimi giovani che con il loro impegno concreto stanno indicando la strada giusta da seguire, tracciata anche dagli obbiettivi dell’Agenda Onu 2030, per salvaguardare l’unico pianeta che abbiamo".

Marco Pedroni, Presidente di Coop Italia, ha dichiarato “È ora che le aziende non facciano più solo marketing ma anche azioni coerenti con quello che dicono. Coop già trenta anni fa aveva messo in campo la sua prima battaglia contro i sacchetti di plastica in mare e questa di oggi è il naturale prosieguo di questo spirito che da sempre ci muove. Stiamo lavorando anche per coinvolgere di più i nostri soci e dipendenti. A Milano abbiamo piantato 1000 alberi per il progetto Oasi Urbane assieme a 150 volontari under 30. Qui abbiamo portato la nostra barca dei dipendenti. Cerchiamo di coinvolgere quante più persone possiamo per proteggere il nostro pianeta”.

Ambrogio Beccaria, navigatore ha dichiarato “Abbiamo il privilegio come navigatori di vivere il mare in un modo unico e proprio per questo ci sentiamo anche responsabili di doverlo proteggere, raccontando quanto sia importante uno stile di vita sostenibile per il pianeta. Una buona spesa può cambiare il mondo non è uno slogan ma ciò che si può fare ogni giorno”.

Lajal Andreoletti, Responsabile progetti ambientali di LifeGate, sottolinea il valore del dispositivo nei territori dove viene posizionato: “Siamo felici di constatare che il Seabin, oltre a compiere il suo silenzioso e costante lavoro di pulizia delle acque, diventi anche un simbolo della partecipazione della società civile in iniziative virtuose. È il principale obiettivo del progetto LifeGate PlasticLess che, tramite l'installazione dei dispositivi, promuove la sensibilizzazione delle persone e il cambiamento culturale nei nostri territori”.

La campagna “Un mare di idee per le nostre acque” ritorna per il secondo anno consecutivo. Partita quest’anno da Portopiccolo a Sistiana (Trieste), “Un mare di idee per le nostre acque” è un viaggio di responsabilità ecologica che nei prossimi mesi vedrà il collocamento, in partnership con LifeGate, di 34 nuovi Seabin (i cestini “mangiarifiuti”) in varie località d’Italia (porti, fiumi e laghi), per poi rientrare a Trieste in ottobre, in occasione della Barcolana.

Ognuno di questi Seabin raccoglie in media oltre 500 chilogrammi di rifiuti galleggianti all’anno, filtra 25 mila litri di acqua marina all’ora e cattura le microplastiche da cinque a due millimetri di diametro e le microfibre. I Seabin promossi dalla campagna, già a dimora e attivi, hanno permesso finora a Coop insieme al partner tecnico LifeGate, di raccogliere oltre 14.500 kg di rifiuti, incluse plastiche e microplastiche, pari al peso di oltre 970 mila bottiglie da mezzo litro. Una volta a regime i 46 seabin permetteranno di recuperare complessivamente 23 tonnellate di rifiuti in un anno, pari al peso di circa un milione e mezzo di bottiglie, che se messe in fila eguaglierebbero la distanza tra Milano e Firenze (circa 300 chilometri).