'Un Natale di emozioni', a Palmanova regali solidali sotto l’albero

Fino al 20 dicembre sarà possibile consegnare, ad uno dei sei punti di raccolta presenti a Palmanova, un regalo che verrà poi consegnato ai bambini o adolescenti più in difficoltà. “Un Natale di emozioni” è l’iniziativa che vede impegnati assieme Croce Rossa Comitato di Palmanova, Comune di Palmanova e associazione Pro Palma APS, in collaborazione con i commercianti della città.

Il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini: “Un concreto gesto di solidarietà, ancora più importante non solo per il vicino Natale ma anche per il complesso periodo che stiamo vivendo da quasi due anni. Il regalo deve tornare a diventare un gesto di generosità incondizionata, per donare a qualcun altro un momento di gioia e un sorriso. Grazie alla Croce Rossa di Palmanova e alla Propalma potremo così regalare, attraverso la consegna di questi doni, un momento di serenità a tanti ragazzi e bambini”.

“Vogliamo portare allegria a tutte le famiglie, in un periodo che merita di essere speciale. Natale deve portare un po' di gioia e serenità in tutte le case. Chiediamo un gesto di solidarietà ai tanti che vorranno lasciare un dono nei punti di raccolta, magari accompagnato da un bel biglietto di auguri”, spiega il presidente dell'associazione Pro Palma Nicola Fiorino.

I punti di raccolta sono Sapori della Costiera, Pizzeria al Gambero, Panificio Mocchiutti e Gori, Profumeria Monparfum, Bar Bianco e La Porta sul Borgo. Ogni dono deve essere nuovo o in ottimo stato, oltre che confezionato come se fosse un regalo di Natale.

Si può pensare di regalare un passatempo (quaderni o matite, un libro o un piccolo gioco), un indumento caldo come guanti, sciarpa o un cappellino, un prodotto di bellezza (crema o bagnoschiuma, shampoo o profumo), una cosa golosa o semplicente un pensiero gentile tramite un biglietto d’auguri o una decorazione fatta a mano. Sul sito www.propalma.it, il regolamento completo.

Su ogni pacco va indicata la fascia d’età del destinatario: adolescenti dai 12 anni in su, bambini dai 3 ai 12 anni e bebè sotto i 2 anni, specificando anche se è destinato a maschi o femmine.