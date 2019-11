'Un Sorriso per Nadia', concerto di beneficenza a Tricesimo

Il sorriso di Nadia Orlando si è spento la notte tra il 31 luglio e il 1 agosto 2017, quando è stata uccisa dall'ex fidanzato. Nella Giornata internazionale contro la violenza di genere, a Tricesimo, per ricordare Nadia e tutte le donne come lei vittima delle violenza, si terrà il concerto benefico intitolato 'Un Sorriso per Nadia'.

Venerdì 22 novembre, alle 20.30, il Teatro Luigi Garzoni ospiterà l'evento patrocinato dai Comuni di Tricesimo, San Daniele, Ragogna, Forgaria nel Friuli, Treppo Grande, Dignano, Rive d’Arcano, Coseano, Buja, Fagagna, Flaibano, Moruzzo, San Vito di Fagagna.



"Da otto anni ci occupiamo anche di questa tematica e quest’anno abbiamo pensato di celebrare la giornata internazionale contro la violenza di genere ricordando Nadia Orlando, la ragazza di Dignano uccisa il 31 luglio del 2017 a ventuno anni per mano del suo compagno - spiegano gli organizzatori -".



L'evento è a offerta libera e i fondi raccolti saranno donati a favore del Centro "Risorsa Donna- il sorriso di Nadia" di San Daniele, una struttura che aiuta le donne in difficoltà e promuove la cultura del rispetto e che di recente ha aperto una casa rifugio per le donne abusate.



La serata vedrà protagonisti i cantautori friulani, Nicole Coceancig e Alvise Nodale.

Saranno presenti anche i genitori di Nadia Orlando.