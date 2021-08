'Una panchina in due' la canzone dell'estate dei ragazzi

Prendi 20 ragazzi fra gli 11 e i 17 anni, un esperto musicista-educatore e falli incontrare per qualche pomeriggio estivo: il risultato è un brano musicale, scritto e interpretato da tante giovani mani e tante giovani voci, che è un inno all’estate e al suo tempio, Lignano Sabbiadoro. Il brano, Una panchina in due, è frutto del laboratorio di songwriting che Marco Anzovino ha proposto ai ragazzi del Centro Giovani del LHUB Park di Lignano – servizio del Comune di Lignano gestito da Codess FVG Cooperativa Sociale –, coinvolgendoli nella composizione e registrazione di una canzone e di un videoclip.



Il laboratorio – una delle le tante proposte di Summer LHUB 2021, il programma estivo del Centro Giovani di Lignano – ha impegnato i ragazzi per 4 settimane fra luglio e agosto e si è costruito a partire dalle loro aspettative e dalle loro idee, fornendo ai giovani partecipanti strumenti, tecniche, linguaggi per fare della musica un mezzo cosciente e positivo di crescita. Guidati da Marco Anzovino – che da anni utilizza la tecnica del songwriting come strumento di inclusione, aggregazione, benessere, portando la musica soprattutto nei luoghi di cura – i ragazzi hanno scritto il testo della loro canzone e immaginato la melodia e poi, incontro dopo incontro, hanno lavorato insieme sul brano, modificato, limato, interpretato, registrato, fino a realizzare un vero e proprio videoclip.



“I ragazzi erano molto coinvolti – racconta Annalinda Tavani, coordinatrice del Centro Giovani. – L’hanno vissuto come un vero e proprio impegno, erano sempre tutti presenti. Durante il laboratorio uno dei ragazzi è partito con la famiglia per trascorrere l’estate nel suo paese, l’Egitto: ma ogni martedì era con noi, collegato in videochiamata, non ha perso un appuntamento! Per noi operatori è stata un’esperienza molto emozionante: in queste settimane abbiamo visto i ragazzi crescere e trasformarsi, superare paure, mettersi alla prova. Non è scontato soprattutto alla loro età riuscire a esporsi, proporre le proprie idee, mostrarsi, cantare…”.“Spesso gli adolescenti non amano parlare di sé – spiega Marco Anzovino. – Ma se gli offri penne, fogli bianchi, chitarre, microfoni, videocamere e degli adulti che hanno l'entusiasmo di guidarli, allora si accende la loro creatività e il desiderio di raccontarsi diviene inarrestabile. I loro sentimenti ed emozioni, paure e sogni tracimano e trovano casa dentro una canzone. Spesso si parla di adolescenti solo quando si rendono protagonisti di episodi fortemente trasgressivi, al contrario questa canzone dei ragazzi di Lignano è un inno al divertimento sano, al piacere di stare insieme in modo semplice, spontaneo. È il racconto della loro vita a Lignano Sabbiadoro, fatta di primi amori, di amicizie, di pomeriggi al centro estivo, di giochi e spensieratezza. Di quel tempo vissuto solo al presente”.Ludovica, 13 anniLa nostra canzone sarà un successo mondiale. Mai avrei pensato di diventare una cantante.Erghi, 14 anniIl laboratorio musicale mi ha fatto provare un’esperienza nuova, mi ha fatto conoscere un mondo nuovo.Anonima, 14 anniIl laboratorio con Marco Anzovino è stato di stimolo alla creatività e collaborazione del gruppo.Anna, 12 anniÈ stato molto bello scrivere una canzone e mi ha anche aiutata a trovare tutte le cose belle che ci sono in estate a Lignano, anche se alla fine non ho cantato nel video perché quel giorno non c’ero, ma sono sicura che i miei “colleghi” faranno molto successo con quel video!!Vanessa, 16 anniRealizzare la canzone del L.HUB è stata un’esperienza memorabile, un’opportunità che non si presenta tutti i giorni e per questo mi ha fatto molto piacere farne parte con i miei amici del L.HUB.Inizialmente non me la sentivo di mettermi in gioco di farmi riprendere, ma dopo aver visto come si divertivano gli altri e la bella atmosfera che si era creata ho deciso di fare un tentativo e sono molto contenta di aver preso questa decisione perché cantare una canzone creata da noi è stato davvero bello.Amanda, 15 anniIl L.HUBpark è un posto che si può chiamare “casa” perché ti resta segnato nel cuore insieme a tutte le esperienze, le nuove amicizie, le risate, quella sensazione di calorosa accoglienza e affettuosità.Ludovica, 13 anniIl L.HUB ti fa sempre sentire a tuo agio e a casa. Ti apre a nuove amicizie, non ti annoi mai e il divertimento è assicurato.Arianna, 16 anniQuesta esperienza al L.HUB mi ha aiutata molto sia a conoscere gente nuova sia ad aprirmi a nove esperienze.Queste persone meravigliose come hanno aperto a me le porte del SUMMERL.HUB le hanno aperte anche a tante persone a me care. Spero che tutti possano trovare un gruppo come questo, oppure aggregatevi a noi, ve lo consiglio.Erghi, 14 anniIl L.HUB mi ha fatto provare cose nuove, cose di cui non sapevo neanche l’esistenza, mi fa sempre divertire e ho fatto anche nuove conoscenze.Sofia, 17 anniL’estate che ho passato al L.HUB è stata una delle migliori fino adesso. Ho conosciuto delle persone meravigliose con interessi simili ai miei e ho fatto tante nuove esperienze.Mi sono divertita molto a giocare ogni giorno a pallavolo e andare ogni tanto in SUP, riuscendo a migliorarmi ogni volta.Soprattutto è stato divertente ed interessante partecipare alla creazione di una canzone, è soddisfacente vedere una tua frase all’interno di essa.Vorrei ringraziare il signor Marco e la crew per aver reso quest’esperienza indimenticabile.Anonima, 14 anniIl SUMMERL.HUB è stata un’esperienza magnifica piena di emozioni. Per me la canzone è stata divertente.Anna, 12 anniPer me il SUMMER L.HUB è un posto dove posso divertirmi essendo me stessa in questo posto fantastico con queste persone fantastiche!!!Vanessa, 16 anniPassare del tempo con i propri amici è sempre bello, di conseguenza aver l’opportunità di farlo quasi ogni giorno svolgendo tante nuove attività lo è sicuramente di più. Al L.HUB ho potuto disegnare con le bombolette spray, cantare, fare origami, giocare a ping pong e, soprattutto, a pallavolo divertendomi molto. Per questo ho deciso di valutare questa esperienza con un bel 10.