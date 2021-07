'Uniud Lab Village esempio virtuoso per l'Ue'

“Il progetto Uniud Lab Village, iniziativa dell’Università di Udine, rappresenta un esempio virtuoso di trasferimento di know how che la Commissione europea dovrebbe sempre agevolare per rafforzare il legame tra ricercatori, studenti e imprese e per aumentarne il trasferimento tecnologico creando così le modalità per costruire un percorso comune che dia risposte concrete, innovative e misurabili al comparto produttivo, sociale ed economico incrementando il legame col territorio”. Così l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, nel suo intervento in plenaria a Strasburgo ha ribadito “la necessità di colmare il gap tra industria e mondo accademico per monetizzare i risultati raggiunti in ambito universitario e concretizzare così gli sforzi per migliorare la vita dei cittadini”.

“La spinta innovativa che caratterizza il Friuli Venezia Giulia è stata confermata dal suo reinserimento nell’elenco delle regioni europee fortemente innovative”, ha aggiunto Lizzi.

“Quando la pandemia ha colpito tutto il mondo, l’Europa ha dimostrato l’importanza di posizionare la ricerca al centro della programmazione strategica europea. È necessario – ha sottolineato l’europarlamentare friulana - riaffermare il valore del ruolo svolto dal settore privato nel migliorare le capacità di ricerca e di innovazione europee, nel potenziare le nuove innovazioni e nel promuovere la competitività e la sostenibilità dell'Europa. Ritengo che questo possa essere raggiunto agevolando l’accesso ai fondi per le PMI e fornendo un maggiore aiuto riducendo in modo significativo le pratiche burocratiche”.

Lizzi ha ricordato che “per riaffermare il 3% del PIL entro il 2030 a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo dell'UE da parte degli Stati membri, il Parlamento aveva chiesto 120 miliardi di euro per il Programma Horizon Europe, che è stato purtroppo ridotto da Commissione e Consiglio in fase negoziale. Si tratta di una forte contraddizione a fronte della continua richiesta di maggiori sforzi agli Stati Membri”.