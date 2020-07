'Università ti incontra', appuntamento per le matricole

In vista dell’apertura delle immatricolazioni, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio l’Ateneo di Udine organizza l’“Università ti incontra”, cinque giorni con appuntamenti online dedicati alle future matricole che, attraverso incontri con orientatori e tutor, potranno capire il funzionamento dell’università, conoscere le tipologie dei corsi attivi e i relativi sbocchi occupazionali, i servizi e le agevolazioni offerte. Un servizio a distanza di supporto dedicato potrà aiutare a effettuare l'iscrizione online. Informazioni e programma sono disponibili sulla pagina web dedicata all’evento, accessibile direttamente dalla homepage del sito dell’Università di Udine all’indirizzo www.uniud.it. Lunedì 13 alle 10 in apertura delle giornate, il rettore Roberto Pinton interverrà per un saluto alle future matricole.



Compilando il form di iscrizione all’iniziativa è possibile ricevere un programma personalizzato e l’accesso prioritario a tutte le attività previste. È inoltre possibile iscriversi ad alcuni eventi speciali dedicati al Progetto Includi, all’immatricolazione per coloro che hanno un titolo estero e alla Scuola Superiore dell’Ateneo. È possibile inoltre contattare l’Ufficio orientamento e tutorato dell’Area servizi agli studenti al numero 0432 556215 o via email all’indirizzo cort@uniud.it.



“Università ti incontra” è articolata in incontri con gli orientatori e il personale. In particolare, negli incontri con i tutor dei corsi è possibile ascoltare la loro esperienza da studenti. Tutor e personale dell'Ateneo sono poi a disposizione per rispondere a domande e curiosità anche sulla vita universitaria. I tutor della Scuola Superiore presenteranno le opportunità che offre questo percorso di eccellenza. Saranno inoltre illustrati i servizi agli studenti, le procedure di iscrizione per studenti con titolo estero e ci sarà la possibilità di essere assistiti, su prenotazione, nelle procedure di iscrizione on line all’università.