'Yes, we can change!', scenari e prospettive per l’economia del Fvg post emergenza

L’obiettivo non è parlare di mascherine, aperture o chiusure, ma di cominciare a vedere cosa succederà dopo - come cambierà il mondo, il modo di lavorare e di stare in ufficio -, con particolare riferimento alla digitalizzazione. Non ci basta, infatti, dire che il digitale ci ha aiutato a rimanere a galla durante questo ‘incidente di percorso’: vogliamo capire come ci possa aiutare a ripartire e a riprendere il tempo (e il business) perso.

Parte da questo presupposto la scelta del Digital Innovation Hub Udine con il Gruppo Telecomunicazioni e Informatica di Confindustria Udine e Ditedi, in collaborazione con IP4FVG, il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, di organizzare per mercoledì 6 maggio, con inizio alle 17, un webinar, visibile sulla piattaforma ZOOM di IP4FVG, dal titolo “Yes, we can change!”.

Nell’incontro, che, evocativamente, si terrà nella giornata in cui ricorre il 44esimo anniversario del terremoto in Friuli, si parlerà dunque di ripartenza e di futuro, cercando di inquadrare quali siano le prospettive di breve e lungo periodo per l’economia globale.



Il programma del webinar prevede i saluti introduttivi di, presidente e capogruppo. Seguiranno, quindi, tre interventi - nell’ordine, di- che delineeranno gli attuali scenari nazionali e internazionali, con particolare riguardo a quelli digitali e con uno specifico approfondimento su come l’economia regionale si presenta a questa sfida.: una aziendale, da parte di, che spiegherà come si è potuti andare avanti nel cuore della crisi; una dal mondo sportivo, a cura dell’allenatore, che illustrerà che cosa insegna il calcio per motivare i propri collaboratori, e l’ultima dal mondo accademico con, che focalizzerà l’attenzione su cosa emerge dall’analisi live delle aziende del Fvg. In chiusura, spazio alle domande di imprenditori e imprese.L’evento potrà essere seguito, previa iscrizione, al seguente indirizzo: