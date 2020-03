"10 milioni per accelerare lo sviluppo dell’Università di Udine"

A più di quarant’anni dalla sua fondazione, fortemente voluta dalla comunità del Friuli che vedeva nell’ateneo un’ulteriore conferma della propria identità culturale, per l’Università di Udine è arrivato il momento di riflettere sul proprio presente e sul proprio futuro.

E poco importa se l’inaugurazione dell’Anno accademico è stata fatta slittare per motivi di forza maggiore legati all’emergenza sanitaria da Coronavirus, secondo il rettore Roberto Pinton, in carica dal 1 ottobre 2019, lo stato di salute dell’UniUd è buono.

Quale è il bilancio dell’ateneo friulano?

“I numeri che riguardano gli studenti e le possibilità lavorative per i laureati certificano una realtà consolidata sia dal punto di vista della didattica che della ricerca, che mantiene uno stretto rapporto con tessuto sociale ed economico del territorio. Inoltre il bilancio economico attuale ci permette di scegliere di investire 10 milioni di riserve finanziarie per lanciare un nuovo piano strategico per i prossimi 5 anni. È un’accelerazione importante che vogliamo imprimere allo sviluppo dell’ateneo”.



Si parla spesso del mai risolto problema legato al pesante sottofinanziamento.“Esiste ancora ed è una questione nazionale. Si pensi che l’Università di Udine, dove studiano quasi 16.000 ragazzi, riceve circa gli stessi fondi che otteneva quando gli iscritti erano 9.000. Questa condizione ci impone, ovviamente, un’oculata gestione delle risorse, ma anche di fare appello alla politica perché garantisca l’autonomia dei centri di formazione universitaria. È proprio l’autonomia – assieme alla fiducia tra le istituzioni - il presupposto che non può venire meno per creare conoscenza, che è uno dei compiti delle università”.Oltre a quello dei finanziamenti, quali altri problemi affliggono l’UniUd?“Osserviamo con attenzione anche il bacino d’utenza, che rischia di essere limitato per molteplici fattori. C’è un evidente problema logistico, che riguarda i trasporti e che condiziona pesantemente la scelta di iscriversi al nostro ateneo. Dobbiamo risolvere anche la questione del turn over del personale in cui vanno inserite forze giovani. Poi è necessaria una riflessione sull’aspetto generalista dell’offerta formativa, mentre ritengo che abbiamo bisogno di caratterizzare maggiormente il nostro profilo didattico e scientifico”.Come pensate di procedere?“Focalizzandoci su aree interdisciplinari per puntare sulla complementarietà delle competenze e sulla sostenibilità come criterio comune. Per ora abbiamo avviato tre precorsi, legati rispettivamente al cibo, all’intelligenza artificiale e all’invecchiamento attivo, ma pensiamo sia la strada giusta da percorrere per venire incontro alle esigenze del mondo del lavoro”.Abbiamo parlato dei problemi, ma quali sono i punti di forza dell’ateneo friulano?“La nostra storia, che fa dell’UniUd un’università giovane e con molta voglia di crescere e migliorare. Poi le competenze di alto livello che si sono raggiunte e che permettono di intessere reti di collaborazioni e scambi a livello nazionale e internazionale. Infine la relazione col territorio, che è ancora molto forte. Insomma, magari dobbiamo riscoprire un po’ lo spirito che portò alla nascita dell0università 42 anni fa, ma certo quelle istanze sono ancora forti e sentite da tutti i friulani”.