Dopo la conclusione di Esof, proseguono le iniziative di Trieste Città della Conoscenza con la 9^ edizione di Trieste Next-Festival della Ricerca Scientifica, con tre giorni di approfondimenti e "100 proposte per la vita che verrà". Presenti a Trieste i grandi nomi della ricerca scientifica, dell'impresa innovativa e delle istituzioni: il ministro Stefano Patuanelli, Marco Alverà, Diana Bracco, Renato Mazzoncini, Maria Cristina Piovesana, Stefano Scolari; e ancora, Michele Morgante, Roberto Cingolani, Marina Chiara Garassino, Michele Maio, Gianvito Vilé, Roberto Cingolani, Stefano Da Empoli, Roberto Siagri, Pier Paolo Di Fiore, Telmo Pievani, Maria Rescigno, Paolo Vineis, Francesco Perrone, Pierfrancesco Tassone, Carola Frediani, Anna D'Errico, Francesca Buoninconti, Andrea Brunelli e Giulio Cossu.



Tra gli ospiti internazionali: Jan Olof Lundqvist, Claudia Ringler, Peter Wadhams, Sigi Gruber, Konstancja Satalecka. Attesi a Trieste 200 giovani ricercatori provenienti da tutta Italia



Partecipa al Festival in presenza o segui gli eventi in digitale sui due canali dedicati - "" e "" -: scopri il calendario completo degli appuntamenti e registrati cliccando qui: