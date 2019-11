108 candeline per Nonna Silvia

Compleanno speciale ad Azzano Decimo. Silvia Mascarin, tra le più anziane del Friuli Venezia Giulia, ha spento 108 candeline. E’ nata il 10 novembre 1911 ad Azzano Decino (dove ancora oggi risiede) nell'età giolittiana. Una vita passata all'insegna della salute e della sobrietà, pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, mai una sigaretta in bocca lo hanno portato a vivere i decenni in perfetta salute, come racconta l'Associazione Giustitalia, della quale la donna è socia onoraria. Ha due figli, una femmina ed un maschio. L'uomo, che vive stabilmente in Canada, torna ogni anno dalla madre per il suo compleanno. Domenica Silvia è stata festeggiata da parenti, amici e dal sindaco Marco Putto.