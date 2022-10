140 nuovi libri per la scuola dell’infanzia di Corno di Rosazzo

La scuola chiama e il paese risponde. L’iniziativa è nata da un desiderio: regalare libri nuovi alla scuola dell’infanzia di Corno di Rosazzo. E un gruppo di genitori, capitanati dalle rappresentanti di sezione, Eleonora Zoratto e Francesca Tercelli, si è rimboccato le maniche e ha raggiunto l’obiettivo, grazie alla grande sensibilità dimostrata dal territorio.

“Abbiamo chiesto alle famiglie di donarci i libri che i bambini non leggevano più e li abbiamo venduti organizzando un mercatino in occasione della Fiera dei Vini, a giugno. Grazie alla sensibilità dimostrata, abbiamo raccolto una cifra che ha superato i mille euro. Un bel traguardo che ci ha consentito di acquistare 140 albi illustrati e libri recenti per l’infanzia, scegliendo i più belli e utili su indicazione delle maestre”.

La consegna dei libri alla scuola è stato un momento molto emozionante, svoltosi giovedì 20 ottobre, nel giardino della scuola alla presenza di bambini e maestre. “Un giorno speciale è quello in cui accade qualcosa di estremamente raro” hanno detto le maestre “e oggi è un giorno speciale per tutti noi, bambini, maestre, genitori, e per tutto il paese di Corno di Rosazzo. Accadde, infatti, che in questa piccola comunità qualcuno ha espresso un desiderio e ha vissuto l'emozione di vederlo realizzato. Abbiamo ricevuto una quantità di libri sorprendente. Siamo qui con i bambini a ringraziare uno per uno … grazie, grazie, grazie”.

“Avere a disposizione tanti libri belli per i bambini è un vero e proprio tesoro” concludono Eleonora e Francesca “e raccontando la nostra iniziativa speriamo che altre comunità possano prendere spunto e fare altrettanto per i bambini della loro scuola dell’infanzia locale”.