Venerdì 10 aprile 2020 ricorre il “168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato”. In considerazione, però, dell’attuale grave scenario emergenziale, l’evento non verràcelebrato secondo le consuete modalità, ma in forma simbolica, ispirato ad un criterio di sobrietà.



Alle ore 09.30 avrà luogo la deposizione di una Corona d’Alloro in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato presso il “cippo commemorativo” sito nel cortile della Questura di Pordenone, alla presenza del Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio e del Prefetto della Provincia di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino.