2 giugno con l'Anpi nel ricordo di Federico Vincenti

Un pomeriggio con l'Anpi nel segno della Costituzione italiana. Giovedì 2 giugno, ritorna il “Brindisi alla Repubblica”, un incontro divenuto ormai consueto per condividere i principi democratici, su cui poggia la nostra Carta costituzionale. L'iniziativa si svolgerà nell'area esterna dell'ex caserma “Osoppo”, in via Brigata Re, con inizio alle 17 (in caso di maltempo, l'evento si sposterà all'interno).

In questa occasione sarà ricordato anche Federico Vincenti, il partigiano “Riki” e indimenticabile presidente dell'ANPI di Udine, nel centenario della sua nascita. A delinearne il profilo biografico sarà lo storico Flavio Fabbroni.

Per l’attività nella Seconda Guerra Mondiale Federico Vincenti è stato decorato di tre Croci di guerra e del Distintivo d’argento “per lunga navigazione in acque nemiche imbarcato su siluranti” dal Ministero della Difesa italiano ed insignito dell’Ordine della Fratellanza e Unità con serto d’oro dalla Repubblica jugoslava. Inoltre, fu nominato membro d’onore dell’Association Française d’Anciens Volontaires et Resistents Garibaldiens, riconoscimento di quanto la Resistenza italiana all’estero abbia contribuito alla liberazione dell’Europa. Nella nostra città è stato consigliere comunale dal 1980 al 1985 durante l'amministrazione di Angelo Candolini.

Il pomeriggio proseguirà con un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'UDU - Unione degli Universitari di Udine e la Rete degli Studenti Medi dal titolo “Dedicato agli assenti...”. Saranno proposte letture tratte da discorsi e scritti di donne e uomini di ieri e di oggi che hanno contribuito alla costruzione e all'affermazione dei valori costituzionali e democratici. Si rifletterà, dunque, ascoltando le parole di Tina Anselmi e Lina Merlin, ma anche di figure come don Pierluigi Di Piazza e Gino Strada, che hanno lasciato segni tangibili e importanti con il loro impegno e con la loro visione di società umana.

Il 2 giugno sarà anche giornata del tesseramento ANPI. Nel corso del pomeriggio, perciò, sarà presente anche un banchetto, dove sarà possibile iscriversi o rinnovare la propria tessera. Chi desidera maggiori informazioni sulle iniziative che l'associazione organizza in città nella provincia udinese, può visitare il sito anpiudine.org e la pagina Facebook Anpi Udine.

La partecipazione all'iniziativa è libera, ma è richiesta la conferma di presenza contattando la segreteria dell'ANPI udinese all'indirizzo email anpiudine@gmail.com oppure telefonando allo 0432.504813 (che risponde da lunedì a venerdì con orario 9.30-13.00).