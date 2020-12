200mila euro per asfaltature a Bibione

Proseguono gli interventi di manutenzione della viabilità sul territorio di San Michele al Tagliamento/Bibione. La giunta comunale presieduta dal sindaco Pasqualino Codognotto intende dare attuazione ad una serie di interventi di manutenzione della viabilità esistente sul territorio con l’obiettivo di garantire un costante livello di sicurezza delle strade ed abbattere il rischio incidenti causati dal degrado delle pavimentazioni. Per questo motivo il Comune ha investito 200mila euro per lavori a Bibione sulla carreggiata est di Corso del sole (a partire dall’intersezione con via Argo in direzione Nord) e di via Pineda fino al limite della competenza stradale comunale. L’intervento consiste nel rifacimento del manto d’usura, nei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, nell’eventuale formazione di aree di rallentamento e dossi e nell’esecuzione della segnaletica orizzontale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Codognotto: “In un periodo così difficile caratterizzato da continue emergenze e tenuto conto anche della riorganizzazione dei nostri uffici tecnici, esiste un impegno concreto e visibile di interventi su tutta la nostra realtà territoriale con l’obiettivo di portare a termine opere, infrastrutture e migliorie sull’ambiente come avevamo programmato. Non è un caso che in questo momento sul capoluogo e nelle frazioni sono operativi un centinaio di addetti che stanno lavorando in importanti opere che avranno ulteriori ricadute positive sul territorio”.