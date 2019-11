2019, numeri record per il Corpo vigili Notturni

Aumento del 30% del risultato netto, 33 nuove assunzioni e ulteriori 10 entro il 31 dicembre: i numeri di Corpo Vigili Notturni (vigilanza armata) e della società consociata Service Staff (servizi di portierato) si avviano a chiudere un 2019 da record. Il fatturato di Corpo Vigili Notturni avanza verso un previsto di 7,3 milioni di euro nel 2019 (+ 9 %) mentre quello di Service Staff chiuderà oltre 1,8 milioni (+9%) con un parallelo aumento del margine del 15% rispetto al 2018.

Numeri che rafforzano ulteriormente le già ottime performance delle due aziende che si sono posizionate rispettivamente al 10° e al 2° posto nella classifica dei migliori Indici sintetici di performance (Iso) degli ultimi 5 anni creata dall’Università Ca’ Foscari e dall’Ordine dei commercialisti di Treviso.

Non solo, dopo oltre 5 mesi di progettazione, installazione e test, la centrale operativa di Corpo Vigili Notturni è l’unica in Friuli Venezia Giulia ad essere dotata di un software di ultima generazione per i servizi di centralizzazione dei sistemi di sicurezza e video sorveglianza in grado di coadiuvare e supportare gli operatori di centrale abbassando drasticamente il margine di errore ed evitando ritardi nella risposta.

Il programma infatti è in grado, non solo di gestire in maniera autonoma e dedicata ogni singolo sistema collegato ma, in caso di allarme, trasmette in automatico le immagini, selezionando le telecamere in base al movimento rilevato in modo da ridurre sensibilmente i tempi di verifica da parte dell’operatore e fare in modo che possa immediatamente decidere quale procedura applicare.

“Si tratta di un considerevole investimento in termini economici ma assolutamente strategico per innalzare ulteriormente la qualità dei nostri servizi – commenta Daniele Zorzi, amministratore delegato di Corpo Vigili Notturni – Parliamo infatti di una centrale in cui operano almeno 3 addetti per ogni turno da 8 ore in grado di gestire oltre 3.500 impianti di allarme e videosorveglianza sul territorio, 500 in più rispetto al 2018".

Sempre in aumento anche i servizi affidati dalla pubblica amministrazione a seguito dell’assegnazione nell’ottobre 2017 dell’appalto di sicurezza degli edifici regionali: dopo le sedi regionali, continuano ad aumentare i Comuni che aderiscono liberamente alla convenzione per la sicurezza delle loro varie sedi e non solo.

Udine, per esempio, a partire da quest’anno, ha affidato a Corpo Vigili Notturni il presidio di zona Stazione con due pattuglie 7 giorni su 7 e la ronda itinerante di parchi cittadini e altre zone sensibili con una ulteriore pattuglia. Anche i comuni di Gorizia e Monfalcone ipotizzano adesione con l’inizio del 2020.

“Anche le risorse umane del gruppo sono in costante aumento – illustra Diana Zanè, Presidente del consiglio di amministrazione - Service Staff è passata da 60 a 78 dipendenti nel 2019, Corpo Vigili Notturni da 98 a 113 ma entro la fine dell’anno dovrà assumere ulteriori 10 nuovi guardie”.

È, inoltre, di questi giorni la conferma dell’aggiudicazione definitiva alla rete d’impresa di cui fa parte anche CVN, dell’appalto del servizio di vigilanza indetto dall’Azienda Regionale di Coordinamento alla Salute e relativa alle strutture sanitarie regionali fra le quali l’ospedale di Udine e il Gervasutta.