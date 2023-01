2022 intenso per la Protezione civile di Ronchi

Il 2022 è stato un anno intenso e ricco di attività per la squadra comunale della Protezione civile di Ronchi dei Legionari. I dati sono stati diffusi in un incontro promosso al palazzo municipale. Sono state oltre 9.000 le ore di attività nel 2022 - di cui 4.000 svolte in emergenza - per i volontari ronchesi, che si sono fatti carico di 541 interventi sul territorio, tra emergenze e attività di monitoraggio o prevenzione.

In apertura dell'incontro il sindaco Mauro Benvenuto e il consigliere delegato Giacomo Calzolari hanno ringraziato tutti i volontari per l’impegno e la professionalità dimostrati nello svolgimento delle attività. Inoltre, il primo cittadino e il consigliere Calzolari hanno espresso la gratitudine di tutti anche nei confronti di Andrea Carinato, dipendente comunale dell’ufficio tecnico che segue con cura e competenza le attività della locale squadra.

In sala erano presenti il coordinatore Michele Micheluzzi, la vice e caposquadra tecnico-logistico Angela Moretto, Matteo Vidali, caposquadra dell’antincendio boschivo, il responsabile delle questioni assicurative Dario Driussi e Silvia Brugnera che cura la comunicazione web.

Nel dettaglio, sono state 541 le attività svolte per un totale di 9.389 ore, di cui 4.115 ore in emergenza. Molti sono stati gli interventi legati al maltempo (allagamenti, taglio alberi caduti e caduta coppi), le ricerche di persone scomparse (di cui una nel territorio comunale di Ronchi), per lo sversamento di olio sul manto stradale, per il supporto all’Hub di Fernetti per l’emergenza Ucraina e delle tre colonne mobili della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Un volontario del Gruppo ha preso parte, a marzo, alla colonna mobile per l’allestimento di una tendopoli in Slovacchia, per ospitare i profughi in fuga dall'Ucraina. Con la colonna mobile per Ostra, nelle Marche, sono partiti cinque volontari con un fuoristrada Aib e l’autobotte. In Puglia, per la campagna Aib è sceso in campo un altro volontario.

Tragici sono stati i momenti legati agli incendi boschivi, che non hanno dato tregua da marzo ad agosto e hanno visti impegnati i volontari nelle complesse operazioni di spegnimento, bonifica e supporto per l'evacuazione della popolazione.

Numerose le attività di manutenzione di mezzi e attrezzature, indispensabili per garantirne sempre la piena efficienza in caso di bisogno, ma anche le attività di supporto alle forze dell’ordine, di rappresentanza, di formazione e addestramento, di monitoraggio del territorio e pattugliamento antincendio, il trasporto del cordone ombelicale e il banco alimentare.

Le attività con le scuole sono riprese dopo l’emergenza Covid: hanno visto il ritorno della tradizionale Festa degli Alberi e del nuovo torneo Aib (anticendio boschivo), manifestazioni che hanno l’obbiettivo di trasmettere ai giovani valori importanti come prevenzione, sicurezza e volontariato.

Sono riprese le attività della "Squadra gare", che ha partecipato a una competizione in Austria, a Weidenburg, e al Trofeo Zamberletti (Reas, salone internazionale dell’emergenza) arrivando con due squadre al secondo e terzo posto.

Nel 2022 sono arrivati quattro nuovi volontari e sette hanno partecipato e superato il corso Aib. Oggi la squadra è composta da 58 tra uomini e donne. Sempre nel corso dello scorso anno è stato sostituito il Rover 90 con un pick-up Toyota di nuova immatricolazione.

I volontari ringraziano tutte le persone che, durante l’emergenza incendi della scorsa estate, hanno voluto dimostrare il proprio supporto e la loro gratitudine donando acqua, bevande zuccherate e integratori. Un grazie, infine, va a tutti i volontari e alle loro famiglie per il prezioso aiuto che mettono a disposizione di tutti, ogni giorno.