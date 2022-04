25 aprile, a Spilimbergo la Camminata Partigiana

Spilimbergo celebra il 25 aprile con una camminata partigiana, per ripercorrere storie di luoghi e vite resistenti, tra targhe partigiane e vicende dimenticate.

"In occasione del 25 aprile 2022 vogliamo riscoprire la storia partigiana dello Spilimberghese, un territorio in cui la Resistenza contribuì con uno sforzo enorme alla Liberazione dal Nazifascismo", spiegano gli organizzatori. "Una zona che ha visto negli ultimi anni un particolare accanimento nei tentativi revisionisti di riscrivere la Storia, infangando la memoria di chi si unì alla lotta di Liberazione tra inaugurazione di monumenti celebranti fascisti ed esaltazione nazionalista".

"Proprio per questo vogliamo tornare ad attraversare le vie e le piazze del capoluogo spilimberghese, mescolando i nostri passi alla narrazione di storie partigiane e ribelli, che ci aiutano a rintracciare nei luoghi di oggi le tracce delle vicende della Resistenza. Per fare questo ci muoveremo tra le targhe partigiane note ma cercheremo anche di scoprire luoghi dimenticati".

"Così facendo potremo approfondire e immergerci in lati della lotta partigiana poco conosciuti, come l’importanza dei Gruppi di Difesa della Donna nel movimento resistenziale; la partecipazione internazionalista, decoloniale e senza confini che vide partigianə provenientə da decine di paesi diversi unirsi contro il nazifascismo; il prezzo che la popolazione ha dovuto pagare in seguito alle rappresaglie naziste e fasciste fino ad arrivare ad uno dei più grandi lasciti dello sforzo partigiano, una radicale contrarietà alla guerra unito ad un antimilitarismo pacifista. Affrontando questi temi risulterà chiaro come l’essere partigianə non ha perso di senso ribadendo l’importanza di praticare l’antifascismo ogni giorno".

Durante la passeggiata ci sarà l’occasione e gli spazi per lasciare un fiore, un omaggio nei vari luoghi attraversati o per condividere un testo, un pensiero o un intervento.

Il percorso - durata prevista un'ora e mezza con partenza alle 11.15 da piazza Garibaldi - si svilupperà interamente in centro storico; porta con te un fiore, un testo o un omaggio da lasciare o da condividere lungo il percorso.

Qui le informazioni