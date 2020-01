26 anni fa l'attentato a Mostar costato la vita a Marco Luchetta, Saša Ota e Dario D'Angelo

Sono passati 26 anni dallo scoppio di un ordigno, a Mostar, che provocò la morte degli inviati Rai Marco Luchetta, Alessandro 'Sasa' Ota e Dario D'Angelo, impegnati nella realizzazione di un servizio dedicato ai bambini dell'ex Jugoslavia, in piena Guerra dei Balcani. Il 28 gennaio 1994 è 'solo' una delle tante giornate di 'ordinaria' guerra, dove il cessate il fuoco veniva violato, colpendo una troupe di giornalisti mentre intervistavano la popolazione civile. Nell'esplosione si salvò un bimbo di quattro anni, Slatko, che qualche mese dopo divenne il primo ospite della Fondazione sorta nel frattempo a Trieste per onorare la memoria dei tre inviati.

L'attentato

Lucchetta, Ota e D'Angelo conoscevano bene la guerra, erano preparati, attrezzati e consci di dove si muovevano e in che contesti si trovavano. Se la cavavano anche con la lingua. Non era la prima volta neppure a Mostar, già visitata nei mesi precedenti a quel fatale gennaio. Ci erano tornati per testimoniare la tragedia che stava divorando i bambini della Bosnia-Erzegovina, che qualcuno stava proponendo per il Nobel per la pace. E poi c’era la parte est di Mostar, assediata, bombardata, impossibile entrarci. Ci hanno provato senza successo più e più volte. Ma proprio il 28 gennaio 1994, oramai inaspettatamente, ecco uno spiraglio: ci sarebbero entrati con un convoglio umanitario.

Lì, però, sono morti, colpiti da una delle granate di mortaio che in quel momento stavano violando il cessate il fuoco. Come ultima cosa, nel perdere la loro vita, è stato proteggere con i propri corpi la vita di Zlatko, bambino di 4 anni che era corso loro dietro, fuori dal rifugio.

La Fondazione per non dimenticare

"Poche settimane dopo, a Mogadiscio, il 20 marzo '94, venivano assassinati la giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e l'operatore triestino Miran Hrovatin. Sembrava un incubo, da cui si doveva tentare di uscire reagendo, facendo qualcosa, creando un'iniziativa di pace e speranza per guardare al domani - scrive Carlo Muscatello, presidente dell'Assostampa del Friuli Venezia Giulia -".

"E proprio all'indomani di quei drammatici fatti si è costituita a Trieste la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, che accoglie e sostiene i bambini affetti da malattie non curabili nei loro Paesi d'origine - continua Muscatello -. Da allora la Fondazione ha ospitato tantissimi bambini e i loro familiari provenienti dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America, dall'Europa orientale e dalla penisola balcanica. Paesi nei quali era impossibile garantire le cure adeguate per quei bimbi, che a Trieste hanno trovato assistenza e cure".

"Da una tragedia, anzi da due immani tragedie è nata una grande realtà di speranza e solidarietà. Che vivrà per sempre - conclude il presidente dell'Assostampa regionale -".



Sito internet: fondazioneluchetta.eu e .org Info. per donazioni: fondazioneluchetta.eu/sostienici Contatti Fondazione: segreteria@fondazioneluchetta.org +39 040 3480098