31 anni fa la caduta del Muro di Berlino

Il 9 novembre 1989 è una data entrata nella storia. Quel giorno di 31 anni fa è stato abbattuto il simbolo dell'Europa divisa. Sorto in una notte, quella del 13 agosto 1961, lungo 155 chilometri, venne abbattuto dagli stessi berlinesi, dell'Est e dell'Ovest. Le immagini di quella notte sono divenute a loro volta un simbolo, con i berlinesi seduti a cavalcioni del simbolo di tutte le divisioni.

Berlino Est, capitale dell'ex Ddr e controllata dall'Urss, 31 anni fa è tornata a essere una sola città, almeno sulla carta, con Berlino Ovest zona di occupazione Usa, britannica e francese, dando concretezza al sogno europeista che stava prendendo forma. La riunificazione delle due Germanie si completò il 3 ottobre 1990.

Nei fatti, ci sono voluti anni e alcuni Trattati (Maastricht e Schengen) per sancire definitivamente la fine della divisione tra Europa occidentale e orientale, grazie all’ingresso nell’Unione Europea di sette Paesi dell’ex blocco sovietico più Cipro, Malta e Slovenia. Infine, nel 2004 in Friuli Venezia Giulia cadde il muro sul confine con la Slovenia, quello di Gorizia, che dal 1947 aveva tagliato in due il capoluogo Isontino.