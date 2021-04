35 anni di Insieme Società Cooperativa Sociale

“Quest’anno non si possono organizzare grandi feste, ma questo non c’impedisce di condividere con più persone possibili la nostra soddisfazione nel tagliare il traguardo dei 35 anni di attività”, commentano da Insieme Società Cooperativa Sociale.

“Sono veramente tantissime le persone che abbiamo ‘toccato’ in questo lungo periodo. Persone che hanno avuto modo di lavorare nei servizi educativi (attualmente sono 14 le persone impiegate da più di 12 anni, fino ad arrivare a chi è con noi da 35), che hanno avuto modo di mettersi alla prova e hanno capito che sì, i servizi educativi erano il loro campo professionale e hanno proseguito il loro cammino in questo settore. Persone che hanno avuto l’opportunità di lavorare e studiare per un periodo breve durante le estati”.

“Sicuramente per chi è passato e per chi è rimasto, la Cooperativa è stata una grande occasione di crescita professionale e personale. La formazione è stato un investimento importante per poter dare servizi di qualità e al passo con i tempi, rispondendo alle nuove esigenze della società ma soprattutto dei bambini, i cui bisogni educativi sono cambiati nell’arco di questi 35 anni”.

“Non si contano le persone che hanno beneficiato dei nostri preziosi servizi, grazie ai quali le famiglie hanno avuto la possibilità di conciliare la loro vita familiare con la vita professionale, sapendo di affidare i loro bambini a persone attente e competenti. Attualmente la Cooperativa offre un servizio di nido a 46 bimbi da 3 a 36 mesi, servizi di doposcuola frequentati da circa 200 bambini, centri estivi, percorsi di pratica psicomotoria, la scuola di musica ‘Il sentiero delle note’, servizi di consulenza e formazione. E allora che cosa augurarci se non di proseguire con entusiasmo, senza che gli eventi ci travolgano, mantenendo ben saldo il timone e spiegando le vele verso nuove esperienze!”.