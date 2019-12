366 giorni di solidarietà

A Natale i calendari sono un classico, specie per chi cerca un regalo solidale. Ecco qualche spunto!

L’Associazione Luca Onlus, che sostiene i bambini oncologici e le loro famiglie, ha realizzato un calendario fotografico per raccogliere fondi e ispirato al libro per l’infanzia ‘La vita dei superMini eroi’di Olivier Tallec (ed. Clichy)’, ideato e realizzato da LÖWE by Chiara Bassi con grafica di Lucia Di Benedetto. Il calendario è disponibile nella sede della associazione, in via Forni di Sotto 56, a Udine.

Un sorriso al giorno anche nel 2020 in compagnia di Friuli Mandi Nepal Namasté onlus, che propone una raccolta di foto realizzate da amici e soci rientrati dal Nepal lo scorso anno (info: www.mandinamaste.net).

Il Calendario 2020 Lilt fa invece ‘Prevenzione in 12 tappe’ ed è disponibile nella sede e Centro Medico di Prevenzione e Ascolto Lilt. Con una piccola offerta si potrà sostenere l’attività dei volontari. Infine, per chi ama gli animali, Zampasuzampa propone 12 scatti con i ‘vip’ felini che abitano il cat cafè di Martignacco Di Cane in Gatto e il calendario dedicato ai mici meno fortunati, affetti da felv e fiv-felv, per i quali servono cure costose e stalli protetti. Li trovate entrambi da Di Cane in gatto, in via Cividina 4, a Martignacco.