4 Chiacchiere con: speciale Usa, da Trump a Biden

Stretta tra la situazione incerta della fine mandato di Donald Trump e il propagarsi dell'epidemia di Covid-19, l'America si prepara all'avvio della presidenza di Joe Biden: si conclude la serie di tre appuntamenti con altrettanti corregionali del Friuli Venezia Giulia stabilitisi in diverse città aiuteranno a capire cosa sta succedendo Oltreoceano e quale futuro aspettarsi nei rapporti con l'Italia e la nostra regione.



Questo il programma del Focus speciale sugli Stati Uniti d'America del progetto "4 Chiacchiere con..." dell’Efasce (l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) di Pordenone, che nonostante le limitazioni ai viaggi determinate dalla situazione sanitaria continua in questo modo a mantenere vivo il legame con i corregionali all'Estero.



Non potendo esserci incontri in presenza, l'attività si è strutturata online sulla pagina Facebook “Efasce - Pordenonesi nel Mondo” e sui canali YouTube e LinkedIn “Pordenonesi nel mondo”. In questi spazi digitali si svolgono interviste in diretta (che possono poi essere riviste) sia con i giovani della recente emigrazione che con i corregionali da più tempo all'estero o i discendenti di emigranti friulani.



Il Focus Usa si concluderà mercoledì 20 gennaio alle 18.00 appuntamento online con la Grande Mela: qui vive Laura Valeri, che lavora alla New York University ed è originaria di Pordenone. Diventata cittadina americana, racconterà la sua vita newyorkese tra sfide professionali e passioni, come quella della maratona.



Valeri sarà intervistata in diretta da Michele Morassut della segreteria Efasce insieme al presidente dell'Ente Gino Gregoris.