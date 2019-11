40mila euro per educare alla sicurezza

Obiettivo sicurezza assicurato, a Udine, nel 2020, grazie a un finanziamento di 40mila euro, il massimo previsto per ciascun capoluogo di provincia dalla Regione, ente finanziatore. Il Comune di Udine, partecipando a un bando nell’ambito del Programma Sicurezza 2019, potrò procedere alla realizzazione e programmazione di una serie di attività di formazione ed educazione alla sicurezza, declinate secondo diversi tematiche.

Il progetto complessivo, che vedrà il coinvolgimento diretto delle scuole e della Polizia Locale e sarà realizzato il prossimo anno, si concentrerà in quattro aree tematiche.

La prima parte, del titolo “Con rispetto parlando”, riguarderà la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo, vandalismo, abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi delle scuole gli strumenti necessari a riconoscere ed evitare le eventuali influenze negative e ai docenti i mezzi per individuare e affrontare le situazioni di rischio.

La seconda, “Occhi aperti sulla città: come difendersi da furti rapine, truffe e raggiri”, è rivolta a tutti i cittadini che parteciperanno in maniera attiva al progetto attraverso incontri informativi e strumenti informatici messi a disposizione dell’Amministrazione. Verrano inoltre organizzate campagne informative sui rischi e sui modi per riconoscerli e gestirli e uno spettacolo teatrale cui interverranno esperti in materia.

Il terzo progetto, come lascia chiaramente intendere il nome “Oltre la rete”, si concentra sui rischi cui è esposto chi naviga online, ed è quindi rivolto soprattutto a un’utenza giovane. L’attività sarà incentrata sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, che saranno messi a disposizione dalle scuole.

Il quarto ambito sarà quello della violenza di genere, con il progetto “Liberi dalla violenza”. Alla prevenzione e al riconoscimento delle situazioni di rischio, si affiancheranno programmi di autodifesa, cui le donne potranno partecipare senza limitazioni relative all’età o alla struttura fisica.

“Questo progetto - ha sottolineato l’Assessore Alessandro Ciani - è la dimostrazione del fatto che per questa Amministrazione il problema della sicurezza si affronta facendo procedere di pari passo l’azione della repressione con quella della prevenzione. Per questo è opportuno intervenire sulle giovani generazioni attraverso un coinvolgimento diretto delle scuole e degli studenti e fornendo gli strumenti utili a gestire gli impulsi e ad affrontare le situazioni potenzialmente pericolose”.