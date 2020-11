42 mila euro per dare sostegno al mondo associativo comunale

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato i criteri per il riparto dei contributi alle associazioni culturali e sportive per l’anno 2020.

“L’emergenza in corso quest’anno – dichiara il Sindaco Jessica Canton – ha stravolto anche l’attività ordinaria del mondo culturale, sportivo e ricreativo; per questo motivo abbiamo deciso di destinare 42mila euro a sostegno delle associazioni di Fiume Veneto.”

Da marzo i vari DPCM, che si sono susseguiti, hanno limitato fortemente la possibilità di svolgere la consueta attività ordinaria, organizzare eventi e iniziative aperte alla cittadinanza, in molti casi anche quelle rivolte ai soci. Senza la possibilità di poter svolgere le attività, i cali degli introiti sono generalizzati, entrate che spesso servono a sostenere i costi fissi che i sodalizi sostengono per garantire la continuità operativa, come ad esempio utenze ed affitti delle sedi, le assicurazioni ed altre obbligazioni che il COVID19 non ha sospeso.

“L’assegnazione dei contributi – continua il Sindaco - avverrà secondo un riparto stabilito da alcuni criteri approvati dalla Giunta, tra cui le spese per mantenere la continuità della vita associativa, gli eventuali mancati introiti o la restituzione delle quote associative per la fruizione dei servizi dovuti al blocco delle attività, quanto sostenuto per eventi già organizzati e successivamente annullati, mancate entrate imputabili all’emergenza COVID19. Si terranno in considerazione anche parametri più generali quali il numero dei soci residenti nel territorio comunale, le associazioni che svolgono attività con particolare rilevanza sportiva, sociale e di protezione della salute alla persona, attività specifica rivolta direttamente ai giovani under 18 e agli anziani over 65.”

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, a cui andrà allegata specifica relazione, è fissato al 30 novembre.