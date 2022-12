4akustik, anche l’orecchio vuole la sua parte

Nell’affrontare i lavori di ristrutturazione di uno spazio, la qualità acustica risulta molte volte un tema sottovalutato e di second’ordine, subordinato all’estetica e alla funzionalità. E' il caso dell’osteria Antica Maddalena nel centro storico di Udine, che ha recentemente ampliato i propri spazi al piano terra ricavando nuove sale per il servizio di ristorazione attraverso un intervento dal gusto raffinato e una cura per i dettagli che in maniera originale completano l’offerta di qualità del cibo e l’accoglienza professionale per la quale è riconosciuta e apprezzata da sempre. Questi locali sono occasione per le persone per trascorrere ore piacevoli in compagnia e in serena convivialità, ma anche opportunità di incontri informali di lavoro che favoriscono sinergie professionali per i quali il comfort acustico diventa di primaria importanza.

Subito dopo la ristrutturazione, realizzata nel 2020, nei nuovi spazi è emerso un fastidioso disturbo acustico, un rumore di fondo che creava disagio ai clienti e, non da ultimo, anche agli operatori del ristorante che, come dichiara la titolare Rosanna Clocchiatti, per due anni ogni sera concludevano l’attività con disagio e malessere. Ogni intervento riparatore che si è susseguito nel tempo con l’obiettivo di ridurre il riverbero e gli sgradevoli rumori di fondo non soddisfaceva nemmeno i clienti, che preferivano evitare quella sala.

La soluzione definitiva è arrivata attraverso la consulenza di Paola Veronese, titolare della società di interior design Otto di Udine che, con massima attenzione per la lettura dello spazio e senza snaturarne l’identità, ha proposto il rivestimento fonoassorbente 4akustik raggiungendo simultaneamente un duplice risultato: assicurare il comfort acustico e valorizzare lo spazio di progetto già fortemente caratterizzato dalla presenza di elementi e finiture su misura come le lampade a soffitto in rame.

Il prodotto 4akustik, brevettato dal gruppo Fantoni di Osoppo, è un rivestimento a parete e a soffitto, costituito da lamelle o pannelli di vari formati, disponibile con differenti performance acustiche a seconda del risultato da raggiungere. Personalizzabile sia nel pattern sia nelle finiture, risulta adatto a vestire ogni ambiente, dalla piccola alla alta frequentazione, dagli spazi di lavoro uso ufficio all’hotellerie e ristorazione, dalle sale conferenze ai teatri. Così, ora all’osteria Antica Maddalena trovano il massimo piacere sia il palato, sia l’orecchio.