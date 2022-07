50&Più Udine in assemblea al Bocciodromo di Cussignacco

La 50&Più di Udine, associazione dei pensionati di Confcommercio, convoca l’assemblea dei soci al Bocciodromo di via Padova a Cussignacco (alle 5 in prima convocazione, alle 11 in seconda) lunedì 25 luglio.

All’ordine del giorno l’approvazione del conto consuntivo 2021 e del preventivo 2022. Ogni socio ha diritto a un voto e può ricevere fino a un massimo di due deleghe da altrettanti soci assenti.

"Sarà l’occasione per fare il punto sull’attività che, dopo due anni di rallentamento dovuti alla pandemia – osserva il presidente Guido De Michielis –, contiamo possa riprendere secondo le consuete modalità. Come ogni anno l’appuntamento clou sarà la Festa dei nonni di inizio ottobre, seguita dalle premiazioni dei Maestri del commercio".