5mila laureandi è il prossimo obiettivo

ll quaderno di Cantiere Friuli di Gian Pietro Zaccomer ‘Nuova emigrazione. La propensione all’espatrio dei laureandi dell’Università di Udine’ consiste in oltre mille interviste censuarie, (ossia rispondere era obbligatorio, ndr), ai laureandi dell’Università di Udine, che hanno depositato domanda nell’aprile 2018.

Il lavoro, svolto in sintonia con gli interessi di studio dell’Officina Demografia e territorio, è già unico in Italia, ma non si ferma qui.

“Entro la fine dell’anno - spiega Zaccomer - vorremmo portare il numero di interviste a 5mila, diversificando le aree per corsi di laurea e dando, quindi, maggiore attenzione alle lauree umanistiche, da lettere a lingue straniere, a relazioni pubbliche”.

Discorso a parte meriterà Medicina.

“Oggi i futuri medici devono decidere non solo in cosa specializzarsi, ma soprattutto. E di certo non è una scelta facile”.