5x1000 al Piccolo Principe di Casarsa

Dare valore alle persone, soprattutto a quelle che stanno vivendo una situazione di fragilità, rendendole protagoniste della propria vita e parte attiva della comunità: la cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia lancia il suo appello a donare il 5x1000 a favore dei suoi progetti di inserimento lavorativo e a supporto delle azioni di sostegno educativo a favore di persone con disabilità, minori e giovani. Lo scorso anno grazie a questa forma di sostegno la cooperativa aveva ricevuto dallo Stato 9 mila euro e ora punta a estendere questa rete solidale sensibilizzando attraverso una serie di video e testimonianze social che raccontano come i fondi vengano utilizzati per progetti sociali.

“Devolvere il 5 per mille alla nostra cooperativa - afferma il presidente Luigi Cesarin – significa dare valore alle persone che abitano sul nostro territorio, significa sostenere progetti per la crescita dei giovani, dare il proprio contributo a creare un lavoro equo a chi si trova in situazione di svantaggio sociale, aiutare le famiglie che frequentano il Servizio di sostegno socio educativo pomeridiano o dare supporto educativo a persone con disabilità. Questi sono solo alcuni degli esempi concreti di progetti che portiamo avanti a favore del nostro territorio e per il benessere delle persone che qui ci vivono".

Se nel 2020, la cooperativa aveva ricevuto 363 preferenze ottenendo 9 mila 621 euro dalle donazioni del 5x1000, oggi punta ad aumentare il numero dei sostenitori e per farlo sulla sua pagina Facebook presenta direttamente le persone che sta aiutando e sostenendo attraverso alcune brevi testimonianze foto e video. C'è Giorgia, l'educatrice del Progetto Giovani e Kofi che fa parte delle squadre agricole de La Volpe Sotto i Gelsi: ora ha un lavoro in regola che rispetta i suoi diritti e la sua dignità, fa una vita autonoma e riesce ad aiutare la sua famiglia in Africa, che finalmente dopo 8 anni, la scorsa estate è riuscito a rivedere. Ci sono Pamela, Enrica, Loris, e tutti i ragazzi e le loro famiglie che frequentano il Servizio di sostegno socio educativo pomeridiano e le attività per bambini e giovani che Il Piccolo Principe realizza. C’è Enisa, che all’interno del Centro socio occupazionale per persone con disabilità, sta percorrendo il proprio cammino verso un’autonomia possibile.

"Abbiamo voluto mostrare con queste testimonianze - ha spiegato Cesarin - il volto di chi aiutiamo attraverso il 5x1000. Basta un gesto, una firma, per dare valore alle persone, far loro sentire un sostegno e vivere la comunità come una famiglia. Chiediamo a chi ci conosce di diventare ambasciatore del Piccolo Principe - ha concluso - una firma è un dono gratuito che può dare forza ai nostri progetti”.

Grazie al 5x1000, nel corso del 2020 la cooperativa sociale casarsese ha acquistato dispositivi di protezione e sanificazione necessari per la ripartenza di tutti i servizi, permettendo alle persone, soprattutto quelle più fragili, di riappropriarsi della propria vita a seguito della pandemia; nel 2019, invece, sono state acquistate attrezzature per l'attività di produzione e vendita della Volpe Sotto i Gelsi, per supportare i percorsi di inserimento lavorativo delle persone con fragilità che qui svolgono la loro attività.

Per devolvere il cinque per mille a Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia è sufficiente firmare nell’apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 01133140937.