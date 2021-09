60 anni delle Frecce Tricolori, confermata la presenza del Presidente Mattarella

Ci sarà anche il Capo dello Stato alle celebrazioni, a Rivolto, per i 60 anni delle Frecce Tricolori. Sabato 18 settembre, il Presidente Sergio Mattarella sarà in Friuli per dare il via alla due giorni di festeggiamenti per l’importante compleanno della Pattuglia Nazionale Acrobatica, uno dei simboli del Paese. Accanto a lui la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Celebrazioni che, complici anche le norme anti-Covid, saranno gioco forza ‘blindate’. All’interno della base saranno ammessi solo gli invitati e le persone che sono riuscite ad aggiudicarsi uno dei pass a disposizione. Per l’ingresso – riservato a 8.500 persone sabato 18 e ad altrettanti ospiti domenica 19 – servirà il Green Pass, oltre al codice ricevuto al termine delle procedure di prenotazione, andate ‘sold out’ nel giro di poche ore.

Ma per garantire che non si creino assembramenti all’esterno della base di Rivolto, tutta l’area sarà trasformata in una sorta di bolla di sicurezza. Da venerdì 17 è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata lungo tutto l’anello di viabilità che circonda la base aerea dalle 12 alle 18.30. Sabato 18 e domenica 19, invece, scatterà la sospensione temporanea della circolazione su parte dell’anello che circonda la Base dalle 9.30 alle 18.30, con divieto di transito, sosta e fermata eccetto autorizzati, residenti e titolari di “pass”.

Tutti i dettagli dell’appuntamento sono stati illustrati questa mattina dal comandante del II Stormo Marco Bertoli, dal comandante della Frecce Tricolori, Gaetano Farina, dal prefetto Massimo Marchesiello, dal questore Manuela De Bernardin, dal vicepresidente Riccardo Riccardi e dal sindaco di Codroipo Fabio Marchetti.

L’invito rivolto a tutti gli appassionati è quello di non recarsi a Rivolto se non si è in possesso del pass. Sarà possibile seguire lo spettacolo in tv (con diretta Rai) e sui canali social dell'Aeronautica.

I cancelli di Rivolto apriranno alle 10 del mattino; il pubblico potrà accedere fino alle 15. Le Frecce si alzeranno in volo alle 18, con conclusione prevista (in entrambe le giornate) alle 18.30.

